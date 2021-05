Kuinka hyvin tunnet Suomen erilaiset villiyrtit? Testaa tietosi visalla!

<section><h2><p>Tunnetko villiyrttien salat?</p></h2><p><p>Suomen metsät ovat pullollaan erilaisia villiyrtttejä ja luonnontuotteita. Kasvien keruuseen liittyy oikeuksien lisäksi myös ohjeita ja velvollisuuksia. Testaa, hallitsetko kasvien keruuohjeet ja käyttökohteet!</p></p></section><section><h2><p>1. Minkä kasvin liiallinen käyttö voi aiheuttaa huimausta ja päänsärkyä?</p></h2><p><p>Kuva: Kimmo Haimi</p></p></section><section><h3><p>2. Minkä kasvin lehteä on käytetty kansanperinnerohtona muun muassa kuukautisvaivojen helpottamiseksi?</p></h3><p><p>Kuva: Jaana Kankaanpää</p></p></section><section><h3><p>3. Minkä kasvin kerääminen ei vaadi maanomistajan lupaa?</p></h3><p><p>Kuva: Risto Jussila</p></p></section><section><h3><p>4. Mitä kasvia tulisi käyttää maltillisesti, sillä se sisältää runsaasti parkkiaineita?</p></h3><p><p>Kuva: Hanne Manelius</p></p></section><section><h3><p>5. Mitä kasveja saat kerätä luonnonsuojelualueilla, jos siellä ei ole erillisiä rajoituksia?</p></h3><p><p>Kuva: Suvi Elo</p></p></section><section><h3><p>6. Mihin summaan asti luonnontuotteiden kerääminen on arvonlisäverotonta, jos kerääjä ei ole alv-velvollinen?</p></h3><p><p>Kuva: Jukka Pasonen</p></p></section><section><h3><p>7. Milloin on paras nokkosen keruuaika?</p></h3><p><p>Kuva: Jaana Kankaanp&auml;&auml;</p></p></section><section><h3><p>8. Kuinka suuri osuus Suomen metsien pinta-alasta on luomukeruualaa?</p></h3><p><p>Kuva: Kari Salonen</p></p></section><section><h3><p>9. Luonnontuotteet tulee kerätä saastettomalta alueelta. Mikä on suositeltu keruualueen vähimmäisetäisyys tiestä?</p></h3><p><p>Kuva: Jaana Kankaanpää</p></p></section><section><h3><p>10. Mitkä toimenpiteet ovat kiellettyjä luomukeruualueella kolmena keruuta edeltävänä vuonna?</p></h3><p><p>Kuva: Pentti Vänskä</p></p></section><section><h2><p>Aloitteleva aistija</p></h2><p><p>Kannattaa kerrata vielä ennen metsään menoa kasvien keruuohjeet. Lähes jokaisesta suomalaisesta pihapiiristä löytyvä ja helposti tunnistettava voikukka on hyvä aloittelijan kasvi. Sen lehtiä voi käyttää esimerkiksi salaatissa.</p><p><br></p><p>Kuva: Jaana Kankaanpää</p></p></section><section><h3><p>Haaveileva hortonomi</p></h3><p><p>Jotain on tainnut jäädä mieleen koulun biologian tunnilta, mutta parannettavaakin jäi vielä. Villiyrttien kanssa pääsee helposti alkuun lisäämällä kesällä salaatin sekaan esimerkiksi vuohenputken tai vadelman lehtiä. Kenties löydät itsesi loppukesästä metsämättäältä keräämästä kanervan kukkia.</p><p><br></p><p>Kuva: Vesa-Matti Väärä</p></p></section><section><h3><p>Kerääjäkonkari</p></h3><p><p>Tunnet luonnontuotteet kuin omat taskusi! Tiedät, milloin keräämiseen tarvitaan maanomistajan lupa, ja mitä kasveja kannattaa käyttää maltillisesti mahdollisten sivuvaikutusten takia. Ehkä kannattaisi harkita luonnontuotteiden myymistä eteenpäin yrityksille, jolloin taskun pohjalle kertyisi mukavasti lisätuloja.</p><p><br></p><p>Kuva: Vesa Ranta</p></p></section>