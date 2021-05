Sienikausi jatkuu vuoden ympäri – viljellyistä sienistä saa moniin ruokiin hyvää makua ja täyteläisyyttä

Sanne Katainen

Vinokkaat, shimejit ja enokit ovat Suomessa varsin uusia tulokkaita. Tuttu herkkusieni taas on ollut meillä lautasilla jo vaikka kuinka kauan.

Viljeltyjen sienten valikoimassa on vaihtoehtoja mistä valita, ja jos kauppojen tarjontaa haluaa laajentaa, niin erikoisuuksia löytyy itämaisista elintarvikeliikkeistä. Maultaan viljellyt sienet ovat usein mietoja ja sopivat monipuolisesti ruoanlaittoon.

Uusimpia tulokkaita sienihyllyissä on putkivinokas, joita löytyy kaupoista nimellä kuningasvinokas tai kuningasosterivinokas. Sen rakenne on kiinteä, mutta säikeinen, ja maku mieto. Kuningasvinokkaan voi nyhtää säikeiksi ja maustaa, jolloin sen voi tarjota nyhtölihan tapaan. Tällä kertaa nyhtösieni tarjotaan höyrytettävien bao-sämpylöiden kanssa.

Aasialainen tom yam keitto on helppo, maukas ja muuntautumiskelpoinen pikaruoka. Se sopii hävikkikeitoksi silloin, kun kaapista löytyy yli jäänyttä kypsää broileria tai muuta lihaa sekä hiukan sieniä ja kasviksia. Tätä mainiota keittoa varten kotona kannattaa aina pitää tom yam tahnaa, joka antaa keitolle sen oikean maun. Sieniksi sopivat kaikki viljellyt kauppasienet, mutta metsäsienistä erityisesti kuivatut herkkutatti- tai mustavahakasviipaleet sopivat hyvin.

Enokit ja shimejit ovat tuontisieniä, joiden käyttö on Suomessa vasta aluillaan, ja joita löytää parhaiten itämaisten elintarvikkeiden kaupoista. Ne ovat valmiita käytettäviksi kuumennuksen jälkeen. Miedon makunsa ja hauskan ulkonäkönsä vuoksi ne herättävät varmasti ihastusta ruokailijoissa. Helppo tapa tutustua näihin uutuuksiin on paistaa ne pannulla, maustaa haluamallaan tavalla ja tarjota esimerkiksi reseptimme tapaan raviolien kanssa. Näin tarjottuna ne antavat pastaruoalle lisämakua ja rapeutta.

Marinoidut sienet maistuvat grilliruokien, lihan ja kalan kanssa, mutta yhtä hyvin niitä voi syödä esimerkiksi munakkaiden, vohveleiden tai voileipien kanssa. Ohjeemme marinadi itämaishenkinen, mutta yhtä hyvin voit testata esimerkiksi yrttimarinadeja. Marinoidut sienet säilyvät jääkaapissa pari viikkoa, kunhan neste peittää sienet kokonaan. Käytä marinoituihin sieniin kotimaisia viljeltyjä sieniä.

Herkkusieni on maailman viljellyin sienilajike. Niitä löytyy valkeina ja ruskeina monessa eri koossa. Maultaan herkkusienet ovat mietoja sekä pähkinämäisiä, ja rakenteeltaan napakoita. Ne sopivat monenlaiseen ruoanlaittoon ja kiinteän rakenteensa vuoksi hyvin myös grillaukseen. Herkkusieniä voi syödä myös raakoina.

Portobellot ovat isokokoisia herkkusieniä, joiden maku on pienempiä voimakkaampi. Myös ne sopivat monipuolisesti ruoanlaittoon kiinteän rakenteensa ansiosta. Portobellot syödään kypsennettyinä.

Siitakesieniä on viljelty Japanissa ainakin 2000 vuoden ajan. Helppokäyttöiset siitakkeet sopivat moniin ruokiin ja niiden maku on hienostuneen pähkinäinen. Alhaisen vesipitoisuutensa vuoksi siitakkeet säilyvät hyvin ja niiden paistohävikki on pieni. Kypsentämättömien siitakkeiden syönti voi aiheuttaa kutiavaa ihottumaa.

Putkivinokas eli kuningasvinokas tai kuningasosterivinokas on sienihyllyn uusimpia kotimaisia viljelysieniä. Tämä kookkaan sienen rakenne on kiinteä, mutta säikeinen. Kuningasvinokkaan on tehnyt tunnetuksi sen rakenne, joka mahdollistaa nyhtämisen. Sieni sopii myös paloina paistettavaksi tai grillattavaksi, kastikkeisiin ja marinoitavaksi. Raakana syötäessä kannattaa valita kotimaisia pieniä yksilöitä.

Enokit ja shimejit ovat japanilaisia sieniä, joita ei toistaiseksi viljellä Suomessa. Parhaiten niitä löytää itämaisten elintarvikkeiden kaupoista. Hauskan näköiset ja tupastavasti kasvavat sienet ovat omiaan esimerkiksi ramenkeitoissa ja erilaisissa vokkiruoissa. Maultaan enoki ja shimeji ovat mietoja. Viljelty enoki on sama sieni kuin Suomessa syystalvella luonnonvaraisena kasvava talvijuurekas, mutta kasvatusolosuhteiden vuoksi se on pidempijalkainen ja valkoinen.

Katso reseptit:

Nyhtösienibaot

Marinoidut siitakkeet ja herkkusienet

Tom yam -keitto

Raviolit ja enokisienet