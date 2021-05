Paahtoleipää on leivottu Vantaan Fazerilassa sen perustamisesta asti – leipomo juhlii tänään 50-vuotispäiväänsä

Fazer

Fazer Paahto leivotaan Vantaan Fazerilassa.

Fazerin Vantaan leipomosta lähtee joka päivä noin 40 000 leipälaatikkoa ympäri Suomen, Hangosta Utsjoelle. Leipomo perustettiin toukokuussa 1971, ja se työllistää yli kolmesataa henkeä kolmessa vuorossa.

Leipomon klassikko on Fazer Paahto, mutta Vantaalta lähtevät koko Suomeen myös berliininmunkit, dallaspullat ja Oululainen Reilu-paahtoleivät.

Fazer marjapiirakoita on myös tehty Vantaalla tänä vuonna 50 vuotta. Taikinan resepti on alkuperäinen, mutta täytteet ovat vaihdelleet aikakauden mukaan, ja alumiinivuoista siirryttiin paperisiin vuonna 2019, mikä vähensi hiilidioksidipäästöjä lähes 90 prosenttia.

Leipomon johtajan Antti Laasosen mukaan leipomon toimitusvarmuus on peräti 99,5 prosenttia. Tuotantoa on automatisoitu, ja viime aikoina on panostettu erityisesti pakkausmateriaalien ja taikinahävikin kierrätykseen.

