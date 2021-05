Tiesitkö? Tomaattien kaverina kannattaa syödä rasvaa, sillä silloin lykopeeni imeytyy parhaiten – katso tästä reseptit tomaattisiin herkkuihin

Yksinkertainen tomaatti-mozzarellasalaatti, caprese, tarjotaan Italiassa yleensä aterian alkupalana, mutta se maistuu myös ruokaisana lisäkkeenä.

Tomaatti sisältää runsaasti lykopeeni-nimistä antioksidanttia, joka runsaasti nautittuna saattaa vähentää riskiä sairastua syöpään sekä sydän- ja verisuonitauteihin.

Rasvaliukoinen lykopeeni imeytyy parhaiten, kun tomaatti syödään pienen rasvalisän, kuten leivän levitteen tai öljypohjaisen salaattikastikastikkeen, kera.

Tomaatin viipaloinnissa pieni sahateräinen veitsi leikkaa parhaiten. Tomaatin kannanpoistaja on oiva työväline, kun käsittelet ison määrän tomaatteja.

Suomalaiset ovat tomaattikansaa, ja tässä asiassa suosimme kotimaista. Myydyistä tomaateista yli 60 prosenttia on Suomessa kasvatettuja, kun Norjassa ja Ruotsissa vastaava luku ovat vain 15 prosentin luokkaa.

Suomessa tuotetaan noin 40 miljoonaa kiloa tomaattia vuodessa. Tomaattia kasvaa sadalla hehtaarilla, noin neljänneksellä alasta ympäri vuoden. Talvella tomaattia viljellään lähinnä Pohjanmaalla.

Tavallisin tomaatti on punainen, pyöreä ja keskikokoinen. Sen halkaisija on noin viisi senttiä, ja se painaa noin 85 grammaa. Muunkin värisiä ja muotoisia lajikkeita on olemassa runsaasti. Yhä useammin tomaatteja myydään terttuineen.

Kookkaat, pinnaltaan sileät tai uurteiset pihvitomaatit voivat painaa jopa puoli kiloa. Niiden monilokeroisessa, kiinteässä hedelmälihassa on vain vähän siemeniä. Pihvitomaatit sopivat täytettäviksi tai viipaloituna ja leivitettyinä pihveiksi paistettaviksi. Kokeile myös halkaistuna grillaamista.

Kiinteälihaiset luumutomaatit ovat muodoltaan soikeita. Pienet kirsikka- ja helmitomaatit ovat usein tavallista tomaattia makeampia. Ne ovat parhaimmillaan sellaisenaan naposteltuna ja salaateissa.

Pitkulainen, kiinteärakenteinen San Marzano on aromaattinen ja maukas tomaattilajike, jonka maku vain paranee lämmitettäessä. Siksi se on loistava valinta uuniin, grilliin, pizzan päälle, keittoon ja kastikkeisiin. Vihannestorin uusimpia tulokkaita ovat näyttävät mustanpuhuvat Raf-tomaatit.

Tomaatti tuottaa runsaasti etyleeniä, jota syntyy kasvien hengityksessä. Säilytä tomaatit erillään etyleenille herkistä kasviksista ja hedelmistä, kuten kurkusta, kaaleista, kesäkurpitsasta, appelsiineista ja vesimelonista.

Tomaateille ihanteellinen säilytyslämpötila on +13 astetta. Jos tällaista säilytyspaikkaa on vaikea järjestää, pidä tomaatit huoneenlämmössä. Vähän liian lämmin on parempi kuin liian kylmä. Jääkaapissa tomaatti menettää nopeasti makunsa ja kiinteytensä.

Maukas tomaatti-makkaraperunavuoka syntyy näppärästi edellisen päivän ylijääneistä perunoista ja pehmeistä tomaateista. Makkaraksi sopii mikä tahansa lenkki tai leikkelemakkaratanko. Kun tomaattisato on runsaimmillaan, voit tehdä mausteisen sosekeiton tuoreista tomaateista.