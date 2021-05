Oletko maistanut kotimaista parsaa? "Itku tuli, oli se niin erilaista kuin kaupoissa", kiittää huippukokki Pekka Terävä

Riitta Mustonen

Helsinkiläisen Olo Groupin ravintoloissa Olossa, Emossa, Nudessa ja Villa Störsvikissä vietetään kesäkuun alussa Varhaisperuna & Parsa -viikkoja.

"Ruokaa on helpointa tehdä sesongin raaka-aineista. Ei vaadi ponnisteluja saada siitä herkullista", ravintoloitsija ja keittiömestari Pekka Terävä sanoo. Olo Groupin ravintoloissa vietetään kesäkuun alussa Varhaisperuna & Parsa -viikkoja. Terävä sanoo mielellään tekevänsä ruokaa raaka-aineista, joiden sesonki on lyhyt.

"Kotimainen parsa on parempaa kuin yksikään ulkolainen", Terävä kiittää ja sanoo, ettei ihmettele sitä, koska kotimainen tulee ravintolaan suunnilleen suoraan pellolta, jolloin se on parhaimmillaan. Esimerkiksi perulaisella parsalla on takanaan pitkä matka kontissa ja se ehtii kuivua. "Eron kyllä maistaa."

Parsat tulevat Olon ravintoloihin Sauvosta.

Sauvolainen Järvenkylän tila aloitti parsanviljelyn kahdeksan vuotta sitten. Tuotannossa on nyt seitsemän hehtaaria ja uutta alaa on istutettu 2,5 hehtaaria. Tuotannossa on sekä vaalean- että tummanvihreää parsaa eli miniparsaa ja paksumpaa. Viime vuonna tilalta lähti noin 40 000 nippua parsaa kauppoihin ja muutamiin ravintoloihin.

"Suomalaisia joutuu opettamaan, että kotimaista parsaa on olemassa ja että se on sellaisenaan syötävää eikä sitä tarvitse edes kuoria", Järvenkylän tilan emäntä Ingrida Alijosiute sanoo.

Liettuasta kotoisin olevalle emännälle parsa oli kotipihalta tuttu vain kukkakimpuissa. "En tiennyt, että sitä voi syödä", hän nauraa. Nyt perheessä syödään parsaa paljonkin, varsinkin kiireaikaan.

"Nopein tapa valmistaa on paistaa miniparsoja pari minuuttia pannulla voissa. Tosin lapset suostuvat syömään parsaa vain pekoniin kiedottuna: kolme parsaa ja pekonisiivu ympärillä", Alijosiute naurahtaa.

Alijosiute myös pakastaa parsoja sellaisenaan ja tekee talvella niistä sosekeittoa.

Järvenkylän tilan pääkasvi on mansikka, mutta parsaa istutettiin, että pystyttiin työllistämään poimijoita pidemmäksi aikaa. Kun parsakausi loppuu, alkaa mansikanpoiminta ja mansikan jälkeen kerätään hernettä.

Ingrida Alijosiute toivoo, että suomalaiset oppisivat syömään kotimaista parsaa.