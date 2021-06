Lidlin kana-hummussalaatissa saattaa olla lasinsiruja – Tuote vedetään pois myynnistä

Lidl on poistanut myynnistä eriä Delicorner Eat Away kana-hummussalaattia.

Kyseessä on valmissalaatti, joka on myynnissä valmiiksi pakatuissa rasioissa kylmähyllyssä muiden take away -tuotteiden kanssa.

Tuotteen valmistaja on havainnut tuotteessa vierasesineriskin. Tuotteen ainesosana käytetyssä oliiviöljyssä saattaa olla lasinsiruja, Lidl kertoo tiedotteessaan.

Tuotetta on myyty 75 Lidl-myymälässä alueella, joka ulottuu eteläisimmästä Suomesta Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon. Muualla Suomessa tuotetta ei ole myyty.

Pois vedetyissä tuotteissa on päiväykset 1.6.2021, 2.6.2021, 3.6.2021, 4.6.2021 ja 5.6.2021.

Lidl ilmoittaa, että asiakkaat voivat palauttaa ostamansa tuotteet myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään.

