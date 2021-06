Söin täällä: Maha täyteen parilla eurolla – Helsingin seurakuntayhtymä myy kauppojen hävikkiruuasta tehtyjä lounaita

Heli Virtanen

Testipäivänä pääruokavaihtoehtoina oli broilerikiusausta tai kasvis-makaronipataa. Jälkiruuaksi sai valita tiikerikakkupalan tai annoksen marjarahkaa. Banaaneja ja leipää oli jaossa ilmaiseksi.

Helsingin seurakuntayhtymän Waste&Feast-ravintolat valmistavat aterioita kauppojen ylijäämäruuista. Hävikkilounaita myydään kahdeksassa eri pisteessä.

Itäkeskuksessa Matteuksenkirkolla toimii Snellu Cafe. Se ei mainosta toimintaansa kirkon pihalla, mutta seurakuntalehdessä olleen ilmoituksen perusteella osaan etsiytyä paikalle.

Testipäivänä pääruokavaihtoehtoina on broilerikiusausta tai kasvis-makaronipataa. Yhden hengen reiluhko annos maksaa kaksi euroa. Jälkiruuaksi saa valita tiikerikakkupalan tai annoksen marjarahkaa yhdellä eurolla. Ilmaiseksi jaossa on hiukan tummuneita banaaneita ja vähän kovettunutta leipää.

Ruoka maistuu yhtä hyvältä kuin itse häthätää kokattu. Broilerikiusauksen maku on vähän pliisu. Kasvispata, jossa on rakettispagettia, papuja, soijarouhetta, porkkanoita ja purjoa, on maustettu voimakkaammin. Rahka on hyvää ja tuore tiikerikakku kerrassaan ihanaa.

Snellu Cafea on lähes mahdotonta päihittää ruuan hinta-laatusuhteella. Ja mikä parasta, toiminta vähentää syömäkelpoisen ruuan päätymistä roskiin.

Waste&Feast Snellu Cafe. Turunlinnantie 3, Helsinki. Katso päivän lounaslista täältä.