Minttupesto, lipstikkaöljy ja chili-valkosipulimajoneesi jalostavat huithapeligrillaajankin tuotokset gourmet-herkuiksi

Sanne Katainen

Sari Jaakola syö lihaa periaatteella vähemmän, mutta parempaa.

Me ollaan vähän semmosia huithapeligrillaajia. Ei ole nämä grillivehkeet ihan hifistelytasolla, Sari Jaakola tuumii lappaessaan lisää hiiliä pesään.

Grillissä tirisevät kyytön jauhelihasta tehdyt hampurilaispihvit ja porkkanatikut. "Ettei olisi ihan perusranemeininki. Porkkanasta tai miksei palsternakastakin saa yhtä hyviä kuin perunasta."

Sari grillaa kesällä paljon, sillä se on hänestä nopea ja helppo tapa valmistaa monenlaista ruokaa, niin lihaa kuin kasviksia.

"Meiltä menee paljon lihoja ravintoloille, joten me tehdään ruokaa siitä, mitä itselle sattuu jäämään. Someron palvi valmistaa meille makkaroita ja West Chark vähän erikoisemmat nakit ja chorizot. Someron perusgrillimakkarakin meidän lihoista on tosi tykättyä."

Kohta grilli vaatii lisää hiiliä. Sari tunnustaa, että jos ei ole ihan pro-grillaaja, niin grilliä voi joutua sytyttelemään uudelleen. Mutta maku maksaa vaivan.

"Harvoin ruuanlaitossa saa pikavoittoja niin kuin ei ruuan kasvatuksessakaan. Hitaasti luomuna kasvanut porkkana on maukkaampi kuin nopeasti typellä isoksi turvotettu."

Burgerpihvin salaisuus on hyvä liha. Se ei kaipaa kuin suolaa ja pippuria. "Meidän premiumkyyttö on semmosta, mitä ruokateollisuus katsoo jätteeksi, vanhojen poistolehmien lihaa. Lehmät ovat saaneet kesän ajan syödä merenrantaniityillä kaikkia kasveja, ja syksyllä ne teurastetaan. Liha on tummaa ja maukasta luonnonlihaa."

Lihan kyytipojaksi Sari valmistaa chili-valkosipulimajoneesia. "Ihanan säväyksen tuovat myös Artikin suolakurkut, jotka ovat tavallisia vähäsokerisempia."

Karitsanlihasta Sari valmistaa karitsan ribsejä minttupeston kanssa ja karitsavartaita, jotka lipstikkaöljy aateloi.

Lihansyönti on Sarin mielestä ihan ookoo, mutta periaatteella vähemmän ja parempaa. "Semmoista lihaa, josta tietää, mistä olosuhteista se tulee. Mutta asiakkaiden on tehtävä ostopäätös, me tuottajat emme voi vaikuttaa siihen. Jos he päättävät siirtyä vegaaniin, niin sitten mekin muutetaan tuotantosuuntaa."

Salaatin Sari sekoittaa kaalista ja pähkinöistä, siihen hänellä on Kanadan tuliaisina perusohje, jonka salaisuus on Hellmansin majoneesissa. Kanadasta on peräisin myös jälkiruoka: lasikulhoon koottava kakku eli trifle.

"Kakku epäonnistui, mutta onneksi se piti paloitella ja hukuttaa vaniljakastikkeeseen. Lisäksi siihen tulee mansikoita."

Sari vinkkaa, että helpolla pääsee, jos ostaa kakun ja kastikkeen valmiina. Hän teki molemmat itse, ja se kyllä palkitsi maussa, kun munatkin ovat tuoreena omilta kanoilta.

Maatilalla ruuanlaitto on kesällä välillä pakollinen paha, sillä kiirettä piisaa, kun eläimien laitumia vaihdetaan, on rehuntekoa ja muuta pakollista.

Apua Sari on saanut äidiltään. "Äiti on ihana back­uppi, hän tekee annoksia valmiiksi pakastimeen. Äiti nauttii myös leipomisesta ja lähettää Matkahuollon kautta meille lapsiparoille leipää ja pullaa", Sari kiittää.

Karitsavartaat ja ­lipstikkaöljy

karitsan paistia kuutioituna

herkkusieniä

kirsikkatomaatteja

ananasta

palsternakkaa

paprikaa

Paloittele kasvikset. Kuori palsternakka ja leikkaa siitä noin puolen sentin vahvuisia kiekkoja. Sujauta varrastikkuun paistinpaloja ja väliin reilusti kasviksia. Valele maustumaan lipstikkaöljyllä. Jätä oljyä myös grillaukseen ja lisättäväksi lautaselle.

Grillaa kypsiksi.

Lipstikkaöljy

rypsiöljyä

tuoretta lipstikkaa

valkosipulia

suolaa

Leikkaa valkosipuli ja lipstikka hienoksi veitsellä. Lisää päälle öljy ja suola. Anna maustua muutama tunti.