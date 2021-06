Näillä vinkeillä takaat onnistuneen grillauksen

Jaana Kankaanpää

Lihalämpömittaria kannattaa käyttää myös grillatessa.

Ennen kuin alat grillata, tee esityöt huolella. Ota lihat huoneenlämpöön, marinoi, pilko kasvikset ja hedelmät, kääri folionyytit, pujottele vartaat. Lihat kannattaa ottaa kylmästä vähintään puoli tuntia ennen aloittamista.

Grillaa aina puhtaalla grillillä. Puhdista ritilä jokaisen grillauksen jälkeen messinkiharjalla. Helpointa se on tehdä, kun grilli on vielä vähän lämmin. Valurautaisen grillilevyn voit pestä joskus kuumalla vedellä ja harjalla. Lopuksi huuhdo ja kuivaa ritilä kunnolla ja sipaise pintaan ruokaöljyä, niin seuraavan kerran on mukava aloittaa ruuanlaitto.

Jos käytät kaasugrilliä, tarkista, että kaasua on. Sama pätee hiiliin.

Anna grillin kuumentua kunnolla ennen kuin aloitat. Hiiligrillin sytyttämisessä auttaa piippusytytin. Huomaa, että sytytysnesteistä saattaa jäädä aromia grillattaviin.

Lihalämpömittaria kannattaa opetella käyttämään myös grillatessa. Se varmistaa onnistuneen lopputuloksen.

