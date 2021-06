"Suurin haaste on vakuuttaa suomalaiset, että marjoista voi tehdä hienoa viiniä"

Ainoa Winery

Aho-viinin (vas.) voitto yllätti David Cohenin. "Tiesin, että se on erikoisviini, ainutlaatuinen. Mutta en olisi yllättynyt, vaikka se ei olisi voittanut mitään."

Hollolalainen Ainoa Winery voitti kesäkuussa neljällä viinillä kultamitalin arvostetuissa kansainvälisissä kilpailuissa. Viinitilalliset David Cohen ja Paola Guerrero de Cohen pitävät voittoja merkittävinä ennen kaikkea siksi, että ne vakuuttavat suomalaisetkin siitä, että marjaviinit voivat olla todella laadukkaita viinejä.

"Se on meidän suurin haasteemme: kertoa suomalaisille, että marjoista voi tehdä hienoa viiniä ihan niin kuin rypäleistäkin. Törmäämme jatkuvasti ihmisiin, joilla on väärä käsitys marjaviineistä", David Cohen sanoo.

David Cohen lisää, että jokaisella on oma makunsa eivätkä kaikki pidä heidän viineistään, mutta Ranskassa on tuhansia viinintekijöitä ja he tunnistavat laatuviinin sitä etsiessään.

"Meidän viinimme ovat marjaviinejä, jotka tehdään samoin menetelmin ja laatuvaatimuksin kuin rypäleviinit."

Cohenit ylistävät suomalaisia marjaraaka-aineita. Vain ensiluokkaisista raaka-aineista voi syntyä upeaa viiniä.

Cohenit perustivat Ainoa Winery -viinitilan seitsemän vuotta sitten Hollolaan. He ovat voittaneet viineillään lukuisia palkintoja. Uusimmat voitot tulivat arvostetuista Vinalies Internationales 2021 -kilpailusta Sametti-mustikkajälkiruokaviinille ja Vaapukka-vadelmajälkiruokaviinille. Le Mondial du Rosé -kilpailussa kultaa voittivat Suven Taika -mansikkajälkiruokaviini ja Aho -Sauvignon Blanc, Sémillon ja mansikkaviinisekoitus.

