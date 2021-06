"Katastrofi": Lammastila myi varastonsa tyhjäksi koronasulun aikana eikä voi toimittaa lupaamiansa lihoja ravintolalle – asiakkaat palaavat mutta alalla taistellaan työntekijöistä ja raaka-aineista

Kuvakaappaukset Facebookista

Herrakunnan Lammas Oy julkaisi tilanteesta Facebook-päivityksen keskiviikkona.

Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet laajalti eri toimijoihin, ja ne ovat olleet hankalasti ennakoitavissa. Tämän ovat saaneet tuntea muun muassa Herrakunnan Lammas Oy sekä heidän ravintolakumppaninsa Ravintola Nokka. Herrakunnan Lammas on Perttelin Isohiidessä maatiaiskaritsan- ja vasikanlihaa tuottava maatila. Ravintola Nokka sijaitsee Helsingin Katajanokalla.

Herrakunnan Lammas Oy avasi koronarajoitusten aiheuttamia vaikutuksia julkaisemallaan Facebook-päivityksellä keskiviikkona.

"Pitkäaikaisin ravintolakumppanimme, ihanista ihanin Nokka, varasi helmikuussa meiltä tulevalle kaudelle tarvitsemansa lihat. Keräsimme niitä varastot pullolleen. Kolme päivää ennen kevään avaamista tuli eteen koronasulku. Loppuvuosi oli epävarma", päivityksessä todetaan.

"Tuli pääsiäinen, tuli kysyntä. Myimme varastot tyhjiksi. Tuli kesä. Ravintolat avaavat. Meillä ei ole tarpeeksi tavaraa."

Vaikeasti ennakoitavassa tilanteessa tuottaja oli siis joutunut tekemään päätöksen, jossa se oli joutunut myymään varastonsa tyhjäksi, sillä kesän tilanteesta ei ollut tietoa. Tästä syystä sillä ei ollut enää kesän korvalla rajoitusten poistuttua tarjota ravintolakumppanilleen Nokalle karitsan lihaa ostettavaksi.

Päivityksen lopussa todetaan yrittämisen toki pitävän sisällään riskejä ja niiden sietämistä. Kuitenkin myös inhimillisestä puolesta muistutetaan.

"Arvatkaapa miltä tuntuu soittaa Arille [Ravintola Nokan keittiöpäällikkö Ari Ruoho] Nokkaan ja sanoa, ettei meillä ole heille tarpeeksi lihaa kesän ajaksi?"

Puhelimitse tavoitetun Herrakunnan Lammas Oy:n Sari Jaakolan mukaan koronarajoituksista käydyssä keskustelussa olisi hyvä muistaa myös niiden vaikutus tuottajiin.

"Paljon on puhuttu siitä, että ravintoloilla ollut vaikeaa, mutta se heijastuu myös meille tänne tuottajapuolelle."

Ennakoiminen on ollut mahdotonta, ja vaikeita päätöksiä on pitänyt tehdä.

"On vain mentävä johonkin suuntaan, ja myöhemmin katsottava, oliko suunta oikea tai väärä. Onhan tämä pieni katastrofi, kun on itse yrittänyt aina pitää ravintoloille täyden toimitusvarmuuden, ja nyt täytyykin todeta, ettei toimitettavaa ole", Jaakola sanoo.

"Kun tehdään ravintoloiden kanssa pientilana yhteistyötä, niin kyllä tässä kuitenkin tehdään kauppaa henkilöltä henkilölle, vaikka ravintolalle myydäänkin. Kyllä se tuntuu, kuin olisi antanut kaverille iskun päin naamaa, kun joutui toteamaan, että tällainen päätös tehtiin", hän lisää.

Pelastuksena maatilalle on ollut kotitalouskuluttajien kasvanut kysyntä keväällä.

Ravintola Nokan keittiöpäällikkö Ari Ruoho ymmärtää tuottajien näkökulman vaikeasti ennakoitavassa tilanteessa.

"Tuottajilla on ollut iso epävarmuus. Tietenkin on myyty, sinne minne on voitu. Osa tuottajista on mennyt myös nurin", Ruoho toteaa.

Ravintola Nokassa on nyt pulaa eniten myydyn tuotteen pääraaka-aineesta, karitsan lihasta. Lisäksi päänvaivaa aiheuttaa koko ravintola-alaa koskettava ilmiö, kun koronan myötä työntekijöitä siirtyy niin ravintoloista kuin toimittajiltakin pois.

"Nyt alkaa toisenlainen taistelu hengissä pysymiseksi, vaikka asiakkaat ovatkin takaisin. Haen koko ajan uusia raaka-aineiden tuottajia, oli sitten lihaa, kalaa, kasvista tai esimerkiksi sieniä. Nyt etsinnässä on tietenkin erityisesti tämä karitsan liha", Ruoho sanoo.