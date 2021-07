Kyläkauppias Pentti Kaulamo toimittaa ruuan lisäksi asiakkaan kotiovelle postit tai vaikka rollaattorin

Kari Salonen

Kauppias Pentti Kaulamo lähtee viemään ostoksia asiakkaille. Kuljetuspäivä on joka torstai.

Kauppias Pentti Kaulamo pitää kyläkauppaa Leppä­virran Konnuslahdella.

Kaulamolla on Konnuslahdella Monipalvelukeskus. K-marketin ohella siellä on omapaistopiste, josta voi tilata kauppakassin täytteeksi esimerkiksi lämmintä leipää. Lisäksi keskuksesta löytyy kahvio, asiamiesposti, Leppävirran apteekin lääkekaappi, ekopiste ja polttoainejakelua.

Hänen kauppansa tarjoaa myös ruuan kotiinkuljetuspalvelua. Se onkin kasvattanut suosiotaan maaseudulla. Tilaukset toimitetaan asiakkaille viikoittain. Kuljetuspäivä on torstai. Toiveesta toimituksia hoidetaan myös muina päivinä.

Asiakkaat voivat jättää tilauksen joko edellisen toimituskerran yhteydessä tai esimerkiksi puhelimitse toimitusta edeltävänä päivänä.

”Meillä on tiettyjä vakiopaikkoja, mihin ajetaan ympäri vuoden. Suurin osa näistä vakioasiakkaista on vanhempia henkilöitä. He asuvat yleensä joko yksin tai kaksin. Monillakaan heistä ei ole omaa autoa käytettävissä, ja kauppaan on pitkä matka", Kaulamo luonnehtii ruuan kotiinkuljetuksen asiakaskuntaa.

Osalla asiakkaista ruuan kotiinkuljetuksella viedään jokaiselle päivälle asiakkaan valitsema valmisateria. Korona-aikana kotiinkuljetuksen suosio lisääntyi myös K-market Kaulamon asiakkaiden keskuudessa.

”Kotiinkuljetuksesta tuli tosi iso juttu, kun oli rajoituksia, ja esimerkiksi yli 70-vuotiaiden piti olla kotona”, Kaulamo kertoo.

Jotkut asiakkaista jäivät kotiinkuljetuspalvelun käyttäjiksi myös rajoitusten vähennyttyä.

”Eräskin asiakas on sanonut, että ei voisi ikinä kuvitella, että ostaminen on näin helppoa, kun tavarat tulevat suoraan kotiin”, kauppias sanoo.

Talviaikaan kotiinkuljetusta tehdään kaupalta vähemmän. Silloin ruuan kotiinkuljetuspalvelua käyttää vakituisesti reilu kymmenkunta kotitaloutta. Kesällä palvelun suosio kasvaa muun muassa mökkiläisten myötä.

”Kun mökkiläiset ovat asettuneet tänne, heitä on myös mukana kotiinkuljetusringissä. Vakituisten käyttäjien lukumäärä on kesäisin jopa kaksikymmentä. Riippuu hieman ihmisten liikkuvuudesta ja lomista.”

Lisäksi kesällä kysyntää on myös noutopalvelulle.

”Meille jätetään etukäteen tilaus ja keräämme tuotteet valmiiksi. Sitten asiakas noutaa ostokset tullessaan mökille. Monen asiakkaan suusta on kuulunut, että ei viitsi lähtöpäässä käydä kaupassa ja jonotella siellä.”

Kari Salonen

Hilma Ollikainen kerää ostoksia tilaukseen, joka toimitetaan kotiovelle.

Kotiinkuljetuksen vakiolenkki on talvisaikaan 85 kilometriä. Kesällä kierroksella matkaa taittuu noin 150 kilometriä. Lähimmät asiakkaat sijaitsevat muutaman kilometrin säteellä, joillekin matkaa saattaa olla jopa reilu 60 kilometriä.

”Asiakas ei ole vielä kertaakaan ollut liian kaukana, mutta kyllä suurin osa on tästä meidän ympäristöstämme.”

Tuotteiden keräys ja kuljetus maksaa kyläkaupasta yhteensä 9,90 euroa etäisyydestä riippumatta. Hinta ei ole muodostunut toistaiseksi kenellekään kynnyskysymykseksi.

Ostokset viedään perille katumaasturilla. Autosta kaadetaan penkit, ja lämpötila säädetään viileäksi. Kuljetuksia hoitaa kauppias ja hänen poikansa. Jos asiakkaita on paljon, kuljetukset tehdään useammassa erässä. Kaulamon mukaan ostokset kulkeutuvat kaupalta asiakkaalle kotiin viimeistään tunnin sisällä.

Ruuan lisäksi kotiinkuljetuksella voidaan viedä myös muuta tavaraa, ja asiakkaan käytössä on muita Monipalvelukeskuksen palveluita. Keväällä auton perässä kulkevat muun muassa puutarhanhoitovälineet.

”Meillä on kaupalla myös asiamiesposti. Jos on vaikkapa kirjeitä lähetettävänä, niin ilman muuta me viemme ne ruuan kuljetuksen yhteydessä. Ja kerran asiakas tarvitsi rollaattoria, niin me hoidimme hänelle sellaisen”, Kaulamo kertoo.

Kari Salonen

Palvelua käyttävät ympärivuotiset vakioasiakkaat sekä kesän mökkiläiset

Ruuan kuljetus asiakkaalle on paljon muuta kuin pelkkää kauppakassien kotiin toimittamista. Sosiaalinen ja solidaarinen puoli on työssä tärkeässä osassa.

”Samalla vakioasiakkaiden kohdalla katsotaan, että he ovat kunnossa, ja kaikki on ok. On tavallaan jonkinlainen valvonta olemassa”, Kaulamo sanoo.

”Se on yhteispeliä, josta jää miellyttävä tunne. Samalla kun ruoka toimitetaan, seurustellaan vähän. Eihän siinä kauaa toki olla, mutta ei meillä ikinä saa olla niin kiire, ettei muutamaa sanaa voisi vaihtaa. Pitää olla inhimillisyyttäkin mukana.”

Yksinäisyys vaivaa valitettavan monia.

”He ovat meille kuitenkin tärkeitä ihmisiä, ja ovat todella paljon vain kotona. Jos ajatellaan, että he olisivat tuolla yhteiskunnan hoidossa, ei siitä tulisi mitään. Eikä tämä ole sinänsä mitään arvostelua. On ihmisille tosi tärkeä asia, että saa toiselle sanoa jotakin. Jokainen tietää sen omalle kohdalleen, kun on liikaa itsekseen”, Kaulamo pohtii.

”Yksikin asiakas usein kysyy: Muistathan sinä varmasti tulla ensi kerrallakin?”

Kari Salonen

Hilma Ollikainen ja Niko Piirainen pakkaavat tilauksia kuljetusta varten.