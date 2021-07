Juvalainen Aram kuljettaa tekemänsä pitsat asiakkaille itse – Ruuan verkko-ostaminen suosittua koko Suomessa

Ravintolaruuan kuljettaminen on keskittynyt kaupunkeihin, mutta maaseudullakin se onnistuu pienessä mittakaavassa.

Kari Salonen

Juvalainen pitseriayrittäjä Aram Jafar Abubakir kuljettaa pitsat kotiin itse.

Ympäri Suomea ravintolat ovat viime vuoden aikana keksineet joustavia ratkaisuja ruuan saattamiseksi asiakkaiden luokse.

Monet haja-asutusalueiden ravintolat ovat itse järjestäneet kotiinkuljetusta. Ruuankuljetuksen jättiläiset, suomalainen Wolt ja saksalainen Foodora toimivat ennen kaikkea kaupungeissa.

”Tällä hetkellä pienimmissä kaupungeissa, joissa toimimme, on noin 40–50 000 asukasta. Itsekin etsimme rajaa, kuinka pienille paikkakunnille voimme laajentaa”, Woltin maajohtaja Henrik Pankakoski kertoo.

Paljon on tietenkin kiinni siitä, miten ravintolat ovat levittäytyneet.

”Pyrimme siihen, että asiakkaat saavat tilauksensa nopeasti ja lämpimänä perille. Siksi toimitussäde on yleensä rajattu 5–7 kilometrin päähän kaupunkien keskustoista”, Pankakoski sanoo.

Foodoran alustaa käytetään myös pienemmillä paikkakunnilla, mutta ravintolan tulee silloin hoitaa kuljetus itse.

”Silloin sovellus toimii ikään kuin markkinapaikkana ja tilausalustana”, Foodoran Suomen-osaston viestintäpäällikkö Outi Sjöman kuvailee.

Foodora toimii Suomessa noin 90 paikkakunnalla, joista enemmistö on pieniä tai pienehköjä.

”Toimimme jopa 2000–3000 asukkaan kunnissa”, Sjöman kertoo.

Verkon ja erityisesti erilaisten sovellusten kautta tapahtuva ostaminen kasvattaa koko ajan suosiotaan.

Sjömanin mielestä on tärkeää, että myös pienten paikkakuntien ravintolat saavat halutessaan verkkopalvelun helposti ja nopeasti käyttöönsä.

”Erityisesti nuoret kuluttajat käyttävät mieluummin sovellusta kuin soittavat tilauksen. Sovellus myös laajentaa asiakaskuntaa, kun paikkakunnalla vierailevat eivät tunne tarjontaa entuudestaan”, Sjöman sanoo.

Hänen mukaansa ravintoloilta on saatu kiitosta siitä, että mukana on mahdollista olla, vaikka ei käyttäisikään lähettipalvelua.

Nopealla tarkistuksella suurin osa haja-asutusalueen tarjonnasta on pitsaa ja kebabia. Ei mikään ihme, sillä pitseria löytyy melkein joka kylästä.

Jos ravintola myy Foodoran kautta, tilauksesta veloitetaan noin 10 prosentin palvelumaksu. Ennen kaikkea Foodora tarjoaa ravintolalle lisänäkyvyyttä ja markkinointiväylän.

”Foodoran toimintaan vaikuttaa toki ravintolatarjonta, mutta myös asumisen tiheys.

Jos asunnot ovat tiheästi, ja paikkakunnalla on kaksi tai kolmekin ravintolaa, on tilanne ihan eri kuin jos ravintoloita on yksi ja asutus hajallaan.

Juvalla Foodoraa käyttää yksi ravintola: Juva Pizza. Aram Jafar Abubakir perusti paikan vuoden 2017 lopulla. Aluksi puoliso oli mukana yrittämässä, mutta tällä hetkellä Jafar pyörittää ravintolaa yksin.

Juvan pitsaa tilataan kotiin Pizzaonlinen ja Foodoran kautta viikonloppuisin 10–15 kertaa päivässä, arkisin vain satunnaisesti.

Suosituin tilaus on kinkku-ananas-aurajuustopitsa eli Americana. Myös Juva Specialia menee paljon. Siinä on täytteenä kebab, kana, katkarapu ja valkosipuli. Se on myös Jafarin oma suosikki.

Jafar hoitaa kotiinkuljetukset itse. Pitsan pyörittämisen välissä hän ehtii ajaa noin viiden kilometrin säteelle.

”Kotiintilausta on ollut koronan aikana vähemmän, kun muutenkin asiakkaat ovat hiljenneet”, Jafar kuvaa.