Söin täällä: Kuopiossa tämän baarin ohi kävelee helposti, mutta ei kannattaisi

Häränsydäntartar kätkeytyy munankeltuaisten ja persiljavaahdon alle.

Gastrobaria ei huomaa huippuravintolaksi ellei ole kuullut sen olevan sellainen. Kenkäkaupan ja Kotipizzan väliin jäävä pieni baari täytyy tietää, sillä sattumalta siihen tuskin eksyy, jos etsii hyvää ruokapaikkaa.

Alkuruuaksi tarjoilija suosittelee tartaria härän sydämestä. Kuulostaa erikoiselta kuten myös sen höysteet: savustettua keltuaista, persiljaemulsiota ja piparjuurta. Sydän on pilkottu pieneksi ja solahtaa alas emulsioiden saattelemana ja maistuukin ihan lihaisalta. Parasta on kuitenkin ulkonäkö: pienet keltaiset ja vihreät pallerot ja päällä piparjuurihöytyviä.

Pääruoka Kallaveden kuhaa tarjotaan kuha-varhaisperuna-brandaden ja savuvoikastikkeen kera. Pitää kysyä kokilta, mitä brandade tarkoittaa. Selviää, että perunat oli marinoitu kuhan ruodoista keitetyssä liemessä. Annos on maukas ja varsin paahdetun oloinen, sillä varsiparsakaalit olivat saaneet grillistä väriä kylkeensä samoin kuin kuhan nahka ja voikastikkeessa oli vahva savun maku.

Illalliskumppanin pääruoka, Kaartilan maalaispossu, saa myös kehut.

Aterian huipentaa jälkiruoka, jota ei tarvitse edes valita, sillä tarjolla on vain yksi: paahdettua valkosuklaata ja mansikkaa. No, on annoksessa muutakin eli mansikkasorbettia ja mesiangervolla marinoituja mansikoita ja vadelmia suoraan Kuopion torilta. Taivaallista!

Lista kuulemma vaihtuu tiuhaan, joten juuri näitä herkkuja ei ehkä enää ole tarjolla. Gastrobar on tullut tunnetuksi myös hampurilaisistaan, joita on listalla vakituisesti.

Gastrobar, Puijonkatu 41, Kuopio

Lue myös:

Söin täällä: Persiljasorbetti porkkanalastuilla pääsi yllättämään – Näsinneulan pohjoiset maut ja näkymät hemmottelevat kaikkia aisteja