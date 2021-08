Alkoholittoman oluen myynti kasvanut huimasti – hellekesä sai suomalaiset litkimään myös pullovesiä

K-kaupoissa kaikkien alkoholijuomien myynti on kasvanut tänä kesänä vuodesta 2019 noin 20 prosenttia. Yhä useampi haluaa maistella erikoisoluita ja pienpanimoiden tuotteita.

Timo Filpus

Helteinen kesä näkyy suomalaisten juomaostoksissa. Nykytrendeissä korostuvat terveys ja hyvinvointi, joten yhä useampi ostaa oluensa ja siiderinsä alkoholittomina. Keskon teollisten tuotteiden osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilä kertoo, että alkoholittomien oluiden myynti on kasvanut K-kaupoissa vuoden 2019 kesästä huimat 126 prosenttia.

”Samaan aikaan alkoholittomien tuotteiden valikoima on yli tuplaantunut”, Erkkilä kertoo.

Terveystrendi on huomattu myös S-ryhmän kaupoissa. Tuoretuotteiden myyntipäällikkö Mikko Kovalainen SOK:sta kertoo, että alkoholittomien oluiden myynti on kasvanut viime kesästä liki 40 prosenttia. Myös mietojen ykkösoluiden myyntiin on tullut piikki helteisimpinä viikkoina.

Vuodesta 2019 pullovesien eli lähdeveden ja kivennäisvesien menekki on kasvanut S-ryhmän kaupoissa jopa 45 prosenttia. Heinäkuussa K-kaupoissa pullovettä on myyty jopa 120 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.

”Myynneissä ovat korostuneet selvästi vesien monipakkaukset”, SOK:n Kovalainen kertoo.

Suurta kasvua on nähty myös energiajuomien ja muiden erikoisjuomien, kuten urheilujuomien, myynnissä.

Virvoitusjuomien myyntilitrat ovat kasvaneet S-kaupoissa vuodesta 2019 liki 20 prosenttia.

Keski- ja nelosoluen myynti sen sijaan ei ole yltänyt kaupoissa tänä kesänä viime vuoden ennätyksellisiin myynteihin, jotka johtuivat osin koronarajoituksista. Juomia kulutettiin enemmän kotioloissa kuin ravintoloissa, eikä matkustajatuonti vetänyt.

Vuodesta 2019 oluen myynti on kasvanut S-kaupoissa noin 5 prosenttia. Lonkeroiden myynti on kahdessa vuodessa lisääntynyt 15 prosenttia.

Siidereiden myynti on ollut aavistuksen viime kesää pienempää. Vuoteen 2019 verrattuna kasvua on noin 5 prosenttia.

Sen sijaan alkoholijuomasekoitusten myynti on kasvanut S-ryhmässä hurjasti. Edellisvuodesta myynti on lisääntynyt 45 prosenttia ja vuodesta 2019 yli kaksinkertaistunut.

K-kaupoissa kaikkien alkoholijuomien myynti on kasvanut tänä kesänä vuodesta 2019 noin 20 prosenttia. Erkkilän mukaan yhä useampi haluaa maistella erikoisoluita ja pienpanimoiden tuotteita.