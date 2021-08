Kansa saa murusen kartanon herkuista Porvoon Smaku -tapahtumassa

Riitta Mustonen

Sannäsin makeaa jälkiruoka-annosta piristävät hunajakennomuruset.

Porvoo alkaa olla tunnettu ravintolakaupunkina, mistä osittain saa kiittää jo kuudetta kertaa järjestettävää Smaku-tapahtumaa. Siinä ravintolat tarjoavat 5–7 euron hintaisia maisteluannoksia ja ideana on, että asiakas voi kiertää yhtenä päivänä useammassa paikassa.

"Halusimme madaltaa ravintoloiden kynnystä ja tuoda esiin myös sitä, mistä ruoka lautasille tulee", sanoo tapahtuman tuottaja Laura Pulkkinen. Lähiruoka, paikalliset herkut ja tuottajatarinat ovat Smakun kulmakiviä.

Korona-aika on koetellut myös porvoolaisravintoloita, ja kun Smakuun piti ilmoittautua jo huhtikuussa, niin Pulkkinen kiittää niitä ravintoloita, jotka tänä vuonna lähtivät mukaan. "Hatunnosto niille, jotka uskalsivat sitoutua. Smaku on ollut monelle ravintolalle ponnahduslauta."

Yksi uusista mukaan tulijoista on Bosgårdin kartano. Kartanon isäntä Aarne Schildt kertoo vatvoneensa asiaa pitkään. "Nyt oli aika lähteä oman kuplan ulkopuolelle."

Schildt sanoo suhtautuvansa Smakuun pelonsekaisin tuntein, sillä tapahtumassa aiemmin mukana olleet ravintolat säikyttelivät valtavilla annosmäärillä. "Nauta kun ei ole sellainen kebableipuri, että vain viillät siitä lisää siivuja, kun tavara loppuu. Vaikka olemme iso lihantuottaja, niin esimerkiksi filettä ei tule juuri mitään."

Bosgårdin smakuannos on ylikypsää naudanpotkaa ja juuresterriiniä. Sitä voi nauttia joko ulkona terassilla tai vaikka navetanvintillä.

Ulkona ruokaillessa saa ihailla navettaravintolan edessä märehtivää karjalaumaa – showryhmää, kuten Schildt näitä valioyksilöitä kutsuu.

Smakun puuhanaiset Pilvi Mölsä (vas.) ja Laura Pulkkinen iloitsevat, että Bosgårdin kartano ja Aarne Schildt lähtivät mukaan Smakuun muutenkin kuin tavarantoimittajana.

Toinen ensikertalainen Smakussa on Sannäsin kartano, joka tähän asti on tunnettu lähinnä kokoushotellina. Engelin piirtämä kartanon päärakennus on jo nähtävyys sinänsä, mutta myös kartanon kaksi smakuannosta palkitsee paikalle vaivautuvan.

Markkinointipäällikkö Lena Holmlund toivottaa vieraat tervetulleiksi kartanoon, joka alkuun oli vain aatelisten, mutta sittemmin liikemiesjohdon ja yliopiston koulutus- ja kokouskäytössä. "Toivottavasti Smakun myötä tänne on kaikkien helppo tulla."

Kolmas kartano Haikko on ollut Smakussa mukana alusta asti. Toimitusjohtaja Juha Mähösen mukaan tapahtuma tuo tärkeän lisän loppukesän tarjontaan ja korona-ajan kurimukseen matkailualalla.

Sannäsin kartanossa ovat kokoontuneet niin aateliset kuin liikemiehet. Nyt kartano on avoinna kaikille, lupaa Lena Holmlund.

Kaikkiaan Smakussa on mukana 17 ravintolaa, joista seitsemän on ensikertalaista. Itä-Uudellamaalla järjestetään elokuun viimeisenä viikonloppuna myös Loviisan Wanhat Talot -tapahtuman yhteydessä Smaku ja kesällä smakuiltiin Naantalissa.

Leviääkö Smaku vielä muualle, sitä Laura Pulkkinen ei kerro, mutta paljastaa, että Itä-Suomen kaupunkia on mietitty.

Porvoolle tämä vuosi on muutakin kuin Smaku-juhlaa. Kaupunki täyttää 675 vuotta, ja perheyhtiö Brunbergin makeistehdas 150 vuotta.

Koronan takia Smakun päättävää yleisötapahtumaa ei järjestetä, mutta yleisö saa äänestää Porvoon Makuaarretta 2021.

Smaku Porvoossa 4.9.2021 asti.

Smakun ensikertalainen Ani's Cafe tarjoaa kukkakaalia kolmella tapaa. Ravintoloitsija Anja Sorasalo valitsi kukkakaalin, koska saksalaisena hän oppi syömään sitä vasta aikuisena Suomessa. "Saksalaisista kukkakaali ei ole niin hyvä."