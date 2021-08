Notkuvatko pihlajasi satoa? Näin kesytät c-vitamiinipommin herkuiksi

Säde Aarlahti

Pihlajissa on eroja! Toisten puiden marjat ovat makeampia kuin toisten.

Pihlajanmarjoja on tänä syksynä monin paikoin runsaasti. Tuoreeltaan marjat maistuvat karvailta, koska ne sisältävät parkki- ja sorbiinihappoa. Pääosa pihlajanmarjojen hapoista on omenahappoa. Myös omenissa on samanlaista karvautta.

Ennen marjojen poimimista niitä kannattaa testata: Eri pihlajien marjat maistuvat erilaisilta. Maistele, missä puussa on makeimmat marjat.

Jos marjat ovat oikein karvaita, odota ensimmäisiä pakkasia, sillä pakkanen vähentää karvaita happoja. Marjat voi myös poimia suoraan pakkaseen.

Karvauteen auttaa myös vuorokauden, parin liotus suolavedessä. Laita litraan vettä teelusikallinen suolaa. Huuhtele marjat ennen käyttöä kuumalla vedellä.

Pihlajanmarjojen C-vitamiinipitoisuus säilyy melko hyvin, vaikka niistä keittää sosetta tai hilloa. Syyspakkasten puremista marjoista syntyy herkullista kiisseliä tai hilloa omenalla jatkettuna.

Aarre-lehti kertoo, että pihlajan marjalihassa on veren koostumusta vahvistavaa K-vitamiinia sekä hermorakenteita ja muistia tukevia B-vitamiineja. Kivennäis- ja hivenainein pihlaja vahvistaa sydäntä. Marjojen rauta ja C-vitamiini, jota on jopa 160–200 milligrammaa sadassa grammassa, vahvistavat veren hemoglobiinitasoa. Vanhastaan pihlaja on tarjonnut apua anemiaan.

Pihlajanmarjat kannattaa nauttia siemenineen. Siemenöljyissä on E-vitamiineja, joita erityisesti aivosolut käyttävät hyväkseen.

Jos kotipihlajasi ei tuota marjoja, syy on todennäköisesti kasvupaikassa. Pihlaja tarvitsee kukkiakseen valoa ja tilaa. Muiden puiden varjoon jäävä pihlaja kukkii usein niukasti tai jättää kukat kokonaan tekemättä.

Pihlajat usein myös vuorottelevat marjasadon vuosia. Joka toinen vuosi on satovuosi, ja joka toinen vuosi puu varastoi energiaa.

Pihlaja on myös lintujen suosikki ja kuuluu kasveihin, joilla puutarhaan saa houkuteltua vilskettä erilaisten eläinten muodossa.

Herkkukiisseli

6 annosta

4 dl pihlajanmarjoja

5 dl omenatäysmehua

3 dl vettä

1 dl sokeria

1/2 dl perunajauhoja + 1 dl vettä

Tarjoiluun

vaniljakastiketta

Mittaa kattilaan puolukat tai hyvin puhdistetut pihlajanmarjat, omenatäysmehu, vesi ja sokeri. Keitä noin 15 minuuttia. Nosta kattila levyltä.

Sekoita perunajauhot desilitraan vettä ja kaada ohuena nauhana kattilaan koko ajan sekoittaen. Kuumenna sekoittaen, kunnes kuplahtaa.

Kaada kiisseli jälkiruokamaljaan tai annoskulhoihin. Ripota pinnalle hiukan sokeria. Anna jäähtyä huoneenlämpöiseksi. Tarjoa lisäksi vanilja­kastiketta.

Vinkki: Siivilöi halutessasi kypsät marjat pois ja suurusta tasaiseksi kiisseliksi.

Pihlajanmarja-omenahillo

1 kg pihlajanmarjoja

1 kg omenalohkoja

3 dl vettä

1 kg hillosokeria

Huuhtele ja puhdista pihlajanmarjat hyvin. Lohko omenat. Keitä pihlajanmarjoja sekä omenoita hiljalleen reilu puoli tuntia. Lisää hiukan vettä tarvittaessa. Jauha seos sosemyllyllä. Lisää sokeri ja keitä sosetta vielä noin 10 minuuttia. Annostele puhtaisiin, kuumiin tölkkeihin.

Vinkki:

Kuori omenat ja keitä pihlajanmarjojen kanssa, kunnes omenat soseutuvat. Jätä marjat sattumina joukkoon ja lisää hillosokeri.

