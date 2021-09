Kyröfestin tuottaja ja käsidesillä lomautukset torpannut isokyröläinen sai lehdistön PRO-palkinnon – "Pystyy järjestämään mitä vain, minne vain"

Johannes Tervo

Tony Sivula toimii Isossakyrössä Kyrön vierailukeskuksen johtajana.

Loistava asiakaspalvelija, huippuammattilainen, inspiroiva esimies, kannustava työkaveri – Kyrö distilleryn vierailukeskuksen johtajaa ja Kyröfestin tuottajaa kehuttiin niin monin sanoin yleisön 234 kommentissa, että se vakuutti ravintola-alan PRO-kilpailun lehdistötuomarit valitsemaan isokyröläisen Tony "Tonto" Sivulan lehdistön PRO-palkinnon saajaksi.

Lehdistöön teki vaikutuksen myös se, että kun korona sulki vierailukeskuksen ovet, Sivula kokosi tiimin tuottamaan käsidesiä – ja lomautuksilta vältyttiin. Käsidesin myynnistä lahjoitettiin 7 500 euroa paikalliseen ruoka-apuun vähävaraisille.

Kyrö Distillery Companyn johtaja Miko Heinilä kehuu Tontoa monin sanoin.

"Hän on positiivinen ja nauravainen ja ottaa toiset huomioon, mutta samaan aikaan pystyy järjestämään mitä vain, minne vain ja saa suureenkin sekamelskaan järjestyksen."

Tony Sivula oli alunperin sähkömies ja sittemmin kaljakuppilan pitäjä, joka Kyrö Distilleryssä on noussut cocktailbaarin huippuosaajaksi ja kansainvälisen vierailukeskuksen toimitusjohtajaksi.

PRO-finalistit saapuivat Finlandia-talolle työpaikoiltaan eri puolilta Suomea. PRO-patsaita lähtee lähes yhtä monelle paikkakunnalle.

PRO Ammattikeittiön työntekijä Leena Eskola ja PRO Ammattikeittiön tuotekehittäjä Nina Lyytinen vievät patsaansa Hämeeseen, Säijän ja Nurmen koulujen ruokapalveluissa työskentelevä Eskola Lempäälään ja Juveneksen kehityspäällikkö Lyytinen Tampereelle.

PRO Ammattikeittiön päällikkö on Johanna Kurki Turusta, Unican Linus-ravintolasta. PRO Ammattikeittiön kokki Jarmo Sultsi työskentelee Leijona Cateringilla Santahaminassa.

PRO Ravintolapäällikkö on Porin Martinassa työskentelevä Marjo Mäkelä. PRO Ravintolan kokki on jälkiruokiin erikoistunut Pinja Paakkonen, jonka työpaikka on Alchemist Kööpenhaminassa.

PRO Baarimestari on joensuulaisen Another Doggyn baarimestari Ortjo Nieminen.

Helsingin ravintoloissa työskentelevät ammattilaiset päihittivät kilpakumppaninsa muissa ravintolasarjoissa. PRO Ravintolan asiakaspalvelija on ilmiömäiseksi asiakaspalvelijaksi kuvailtu Nikolaos Gkotzampasis lauttasaarelaisesta Casa Maresta. PRO Ravintolan keittiöpäällikkö on kestävään kehitykseen erikoistuneen Happy Farmerin Jussi Kuuluvainen.

Vin Vinin ravintolapäällikkö, intohimoisesti asiakkaita palveleva ja viineihin suhtautuva Oscar Borges on PRO Hovimestari/Sommelier.

PRO Kahvilan työntekijän palkinnon sai helsinkiläisen La Torrefazionen barista Laufey Arnarsdóttir.

PRO Yrittäjä -palkinnolla palkittiin helsinkiläistä ravintolakulttuuria yli kymmenen vuotta rikastuttaneen We Are Groupin voimamiehet Anders Westerholm ja Matti Sarkkinen.

PRO Vastuullisuus -palkinnon sai tamperelainen Ilkka Isotalo, esikuvallinen ja laaja-alainen vastuullisen toiminnan edelläkävijä ravintoloitsijana ja työnantajana.

PRO Innovaatio -sarjan ehdokkaista tuomaristo arvotti innovatiivisimmaksi Cocktail Boxin, joka on levittäytynyt lähes kaikkiin Suomen suurimpiin kaupunkeihin.

Aromi-lehden järjestämä PRO-kilpailu palkitsee vuosittain ravintola-alan huippuja viidessätoista sarjassa ammattikeittiön työntekijöistä ja ravintolan kokeista opettajiin ja yrittäjiin. Jokaisessa sarjassa palkitaan yksi kolmesta ehdokkaasta. Lehdistö valitsee 45 ehdokkaasta yhden voittajan.

PRO-palkintoja on jaettu vuodesta 2002 lähtien. Palkintogaala järjestettiin keskiviikkona Helsingissä.

