Ruoka

Kotimaiset melonit ja kurpitsat esillä Lappeenrannassa – pala maaseutua tuodaan keskelle kaupunkia sunnuntaina Ruoka "Maaseutuyrittäjille markkinatapahtumat ovat nyt tärkeitä, kun korona on sulkenut myyntikanavia", sanoo Sanna Lento-Kemppi.

Riitta Mustonen

Maaseutumarkkinoiden teema on Pieni pala maaseutua. Myynnissä on muun muassa kurpitsaa, joka on vuoden vihannes 2021.

Lauantaina vietetään Suomalaisen ruuan päivää ja sunnuntaina yrittäjänpäivää. Lappeenrannassa tempaistaan molemmissa merkeissä, kun yrittäjät tuovat tuotteensa myyntiin kauppatorin Maaseutumarkkinoille sunnuntaina 5. syyskuuta. "Erikoisuuksia ovat esimerkiksi kotimaiset vesi- ja hunajamelonit ja monenlaiset kurpitsat. Tietämystään voi testata kurpitsalajikkeissa", vinkkaa yritysasiantuntija Sanna Lento-Kemppi Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksesta. Maaseutumarkkinoilla on mukana myös artesaaniruokakilpailuissa pärjänneitä yrittäjiä, kuten rääkkyläläinen kotileipomo Isabella, jonka vanhanajan puolukkakukko ja nokkoskuhakukko ovat voittaneet artesaaniruuan SM-kultaa. Lento-Kemppi muistuttaa, että korona-aika on sulkenut monelta maaseutuyrittäjältä myyntikanavia, joten maaseutumarkkinoiden kaltainen tapahtuma on heille tärkeä. "ProAgria ei järjestä tapahtumaa tienatakseen, vaan tehdäkseen lähiruokaa näkyväksi ja tarjotakseen myyntimahdollisuuden yrittäjille." Aiheet Sanna Lento-Kemppi artesaaniruoka maaseutumarkkinat