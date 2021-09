Ruokaboksi muuttui Suomiboksiksi Suomalaisen ruuan päivän kunniaksi – "Vaikeinta on kotimaisten kuiva-aineiden hankkiminen"

Ruokaboksipalvelu jakoi viime maanantaina 6 600 Suomiboksia tilaajilleen.

Korona-ajan menestystuotteeksi noussut ateriapalvelu Ruokaboksi teki Suomalaisen ruuan päivän kunniaksi sinivalkoisen Suomiboksin, jossa tuotteet ovat mahdollisimman pitkälle kotimaista alkuperää.

Ruokaboksin toimitusjohtajan Juhani Rintalan mukaan tavoitteena on mahdollisimman korkea kotimaisuusaste muulloinkin ja tuoretuotteissa tulevaisuudessa täysin kotimainen.

Yllättävää kyllä, Rintalan mukaan vaikeinta on kotimaisten kuiva-aineiden hankkiminen. Asiakkaiden kestosuosikkeja ovat pasta ja riisi, ja niitä korvataan säännöllisesti esimerkiksi kotimaisilla kauralisukkeilla.

Mutta salaatit ja yrtit ovat suomalaisia ympäri vuoden, Rintala vakuuttaa.

”Kotimaisuus ja tuoreus ovat erittäin tärkeitä asiakkaillemme. Säästämme asiakkailta vaivan tiirailla kaupassa kesäkurpitsoiden alkuperää. Kestävästi ja lähellä tuotettu ruoka on meille yhä tärkeämpi ostoperuste”, Rintala sanoo.

Tavoitteena on myös karsia välikäsiä tuottajan ja asiakkaan välillä.

”Haluamme toimittaa ruuan mahdollisimman suoraan tuottajalta asiakkaalle.”

Ruokaboksin idea on tarjota asiakkaalle kotiin kuljetettuna arkiviikon iltaruokien raaka-aineet ja reseptit. Ruokaboksi lupaa, että ruuanvalmistus onnistuu jokaiselta kotikokilta.

Yritys on perustettu jo vuonna 2017, kun Rintala tutustui vastaavaan palveluun Ruotsissa. Se on saanut Business Finlandin tukea. Korona-ajan rajoitukset ovat vauhdittaneet sen suosiota, kun moni halusi välttää kaupassa käyntiä.

Suomessa toimii muitakin vastaavantyyppisiä ruokakassipalveluita. Maailmalla ateriakassi- tai meal kit -palveluita ovat muun muassa Hello Fresh, Home Chef ja Gobble. Niistä Hello Fresh on listattu Frank­furtin pörssiin ja toimii kansainvälisesti.

Ruokaboksin perustajat ja omistus ovat suomalaisia.

