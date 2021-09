Sumppia kaadetaan viemäriin mielettömiä määriä – ruokahävikistä peräti 13 prosenttia on keitettyä kahvia

Hanna Linnove

Kahvia päätyy eniten hävikkiin niissä kotitalouksissa, joissa sitä myös juodaan eniten.

Suomalaiset juovat henkeä kohden yli 1 300 kuppia kahvia vuodessa. Iso osa keitetystä kahvista päätyy kuitenkin suoraan viemäriin, kertoo elintarvikeyhtiö Meira julkaisemassaan tiedotteessa. Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) viime vuonna laatimaan arvioon.

Vuosittain suomalaisissa kodeissa päätyy miljoonia kiloja ruokaa hävikkiin. Yhden suomalaisen ruokahävikki vuodessa on 20 kiloa, ja tästä 2,6 kiloa on kahvia. Ruokahävikistä peräti 13 prosenttia on siis keitettyä kahvia. Kahvia enemmän hävikkiin päätyy vain vihanneksia ja hedelmiä.

Eniten kahvia päätyy hävikkiin niissä kotitalouksissa, joissa sitä myös juodaan eniten. Yleisin syy kahvihävikille on, että keitettävän kahvin määrää ei osata arvioida oikein.

”Uskon, että kahvia ei osata ajatella samalla tavalla ruokahävikkinä kuin vaikkapa leipää. Kahvipapu on kuitenkin arvokas raaka-aine, jonka käsittelyyn ennen sen päätymistä kahvina kauppojen hyllyille tarvitaan satojen alansa ammattilaisten työpanos ja matka maapallon toisella puolella sijaitsevilta viljelmiltä Suomen Vallilaan”, Meiran vastuullisuus- ja strategiajohtaja Marleena Bask toteaa yhtiön tiedotteessa.

