Kotitalouksissa syntyy vuodessa ruokahävikkiä yli sata miljoonaa kiloa – selvitä oman taloutesi hävikin määrä Luken laskurilla

Kari Salonen

Ruokahävikin muodossa roskiin lentää vuodessa noin 500 miljoonan euron arvosta elintarvikkeita.

Ensi viikolla vietetään valtakunnallista Hävikkiviikkoa, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota Suomessa syntyvään ruokahävikkiin

Omassa kotitaloudessa syntyvästä hävikin määrästä voi saada arvion Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Pauligin yhdessä kehittämän ruokahävikkilaskurin avulla. Laskurin taustalla on Luonnonvarakeskuksen tutkimustieto.

”Ruokahävikki on turhaa jätettä, jonka synty voidaan välttää esimerkiksi valmistamalla tai säilyttämällä ruoka toisin. Useimmiten ruoasta, josta uhkaa tulla hävikkiä, saa tehtyä uusia, hyviä annoksia. Hävikkireseptiikkaa löytyy varsin helposti netistä, joten kyse on lähinnä suunnitelmallisuuden lisäämisestä, viitseliäisyydestä ja ruoan kunnioittamisesta. Lisäksi parasta ennen -elintarvikkeita käsitellään usein kuin viimeisen käyttöpäivän tuotteita. Poisheittohetkellä jopa puolet ruoasta olisi vielä syötävää”, taustoittaa Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri.

Suomalaiset heittävät vuosittain roskiin noin 500 miljoonaa euroa ruokahävikin muodossa. Ruokahävikkiä syntyy kaikissa ruoan arvoketjun vaiheissa, mutta eniten kotitalouksissa, joissa hävikin määrä on arviolta 107–137 miljoonaa kiloa joka vuosi.

Ruokahävikin määrää voi olla vaikea hahmottaa, koska hävikkiä kertyy yleensä kotona vähitellen ja pienissä erissä. Kotitalouksien ostamasta ruoasta arviolta kuusi prosenttia päätyy roskiin.

”Viime keväänä julkaistu laskuri pyrkii herättelemään kuluttajia ja sitä kautta vaikuttamaan tapoihin ja tottumuksiin tekemällä ruokahävikistä helpommin hahmotettavan ja myös mitattavissa olevan ilmiön”, jatkaa Katajajuuri.

Luonnonvarakeskuksen dataan perustuva ensimmäinen suomalainen hävikkilaskuri on tarkoitettu kotitalouksien käyttöön. Laskurin avulla kotitaloudet voivat tarkastella ruokahävikkinsä määrää, rahallista arvoa sekä päästöjä.

”Ruokahävikkilaskurin tavoitteena on rohkaista meitä jokaista tarkastelemaan omia kulutustapojamme ja olemaan siten osa ratkaisua. Ketään ei haluta tietenkään syyllistää – kyse on siitä, että kulutustapojen muuttaminen on helpompaa, kun käytössä on selkeää tietoa oman ruokahävikin määrästä ja arvosta”, toteaa Pauligin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kaisa Lipponen.

Hävikkiviikko järjestetään tänä vuonna osana Kuluttajaliiton koordinoimaa Hävikkifoorumia ja ruokahävikkilaskuria pyritään nostamaan esille kampanjaviikon aikana. Yhdeksättä kertaa vietettävän valtakunnallisen Hävikkiviikon tarkoituksena on nostaa ruoan arvostusta ja lisätä kotitalouksien tietoutta hävikin vähentämisen tärkeydestä.

Ruokahävikkilaskuria pääset kokeilemaan tästä linkistä.