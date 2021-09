Akateeminen Kiuas-Seura valitsi vuoden parhaan makkaran — ”Tasapainoinen maku, vaikka runsaat mausteet!”

Sanne Katainen

Akateeminen Kiuas-Seura valitsi vuoden parhaat makkarat. Kuvan makkarat eivät liity tapaukseen.

Akateeminen Kiuas-Seura r.y. (AKS) on valinnut vuoden parhaat makkarat, yhdistys kertoo tiedotteessaan. Arvioiduista makkaroista kolmen saadessa samat yhteispisteet (92), parhaat makupisteet sai grillimakkarasarjan voittaja, Makuliha Oy:n valmistama Pirkka Parhaat Tex-mex Grillimakkara. Makuliha Oy on tammelalainen perheyritys, joka täyttää myös 30 vuotta tänä vuonna.

”Tasapainoinen maku, vaikka runsaat mausteet!”, summaa puheenjohtaja Jyri Jämsä.

Tex-mex Grillimakkaran ohella 92 pisteeseen kilpailussa ylsivät bratwursteista Perniön Liha Oy:n HMT Oktober Bratwurst-Duo Savupaprika&Cheddar ja lenkkimakkaroista saman yhtiön valmistama HMT Cheddar-Jalopeno Lenkki.

"Juuston ja mausteiden tasapaino, hyvä jälkimaku", kuvailtiin bratwurstia, kun taas lenkkimakkarassa oli tuomariston mielestä "hyvät mausteet, hyvä kuori ja mukava massa".

Korkeimmat pisteet omissa luokissaan saaneet kuusi makkaraa palkitaan kunniakirjoilla AKS:n 30. vuosijuhlan yhteydessä 18. syyskuuta 2021.

Akateeminen Kiuas-Seura on maistellut makkaroita vuodesta 1991 lähtien ja on kokoontunut arviointi-istuntoihin jo 988 kertaa. Seuran tarkoituksena on makkaroiden aistinvaraisen arvioinnin edistäminen. AKS kertoo olevansa täysin riippumaton ja toimii kuluttajanäkökulmasta. Toimintansa aikana AKS on maistellut ja arvioinut makkaroita 35 eri maasta.

Tämän maistelukauden (1.9.2020 - 31.8.2021) aikana pidetyissä 17 istunnossa arvioitiin kaiken kaikkiaan 125 makkaraa neljästä eri maasta, joista 104 oli Suomessa valmistettuja uutuuksia.

Maistelussa arvioidaan makua, rakennetta, massan sidosteisuutta ja kuoren rapeutta. Sokkotestissä makkaralle annetaan korkeintaan 100 pistettä, jotka jakaantuvat maun, ulkonäön sekä hinta/laatusuhteen kesken. Tiedot löytyvät 4811 makkarasta. Arvioidut makkarat ovat seuran jäsenet hankkineet kaupoista kautta maan, joitakin on saatu suoraan valmistajalta. Kaikki kotimaiset uutuusmakkarat pyritään maistelemaan.