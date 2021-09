Eivätkö tomaatit kypsy? Älä heitä satoasi turhaan roskiin – vihreät tomaatit sisältävät myrkyllisiä aineita mutta ne voi kypsyttää sisällä

Vihreitä tomaatteja on käytetty perinteisesti ruuanlaitossa. Vastaa jutun lopusta löytyvään kyselyyn aiheesta!

Säde Aarlahti

Tomaatit voi kerätä esimerkiksi paperipussiin, jossa niistä haihtuva etyleeni auttaa tomaatteja kypsymään.

Ruokaviraston mukaan raa’at vihreät tomaatit sisältävät vihreän perunan tavoin lievästi myrkyllisiä aineita, glykoalkaloideja. Tomaatissa tätä myrkkyä kutsutaan tomatiiniksi ja se saattaa jo pieninä annoksina aiheuttaa muun muassa ripulia, vatsakramppeja, pahoinvointia ja polttavaa tunnetta kurkussa.

Vihreitä tomaatteja on käytetty perinteisesti ruuanlaitossa. Niiden valmistamiseen on tarjolla paljon erilaisia reseptejä, kuten salsa ja säilöminen etikkaliemeen. Tomatiinin määrä vihreässä tomaatissa riippuu siitä, miten lähellä tomaatti on kypsymistä.

Haitallisten glykoalkaloidien takia Ruokavirasto ei suosittele raakojen vihreiden tomaattien syöntiä käsittelemättöminä tai edes ruuaksi valmistettuina. Toisaalta on olemassa myös tomaattilajikkeita, jotka ovat kypsinäkin vihreitä. Nämä kypsät vihreät tomaatit eivät sisällä glykoalkaloideja ja ovat turvallisia syödä.

Tomaatin kypsyessä myrkylliset aineet eli glykoalkaloidit haihtuvat.

Monien kotikasvattajien tomaattisato on tänä vuonna ollut suuri ja elokuussa ja syyskuussa viilenneet ilmat ovat hidastaneet tomaattien kypsymistä. Tomaatin kypsymiseen voi kulua pitkä aika, 6–8 viikkoa.

Kypsyminen jatkuu viileässäkin ilmassa hitaasti, mutta pakkasta tomaatti ei kestä. Säätiedotetta kannattaa siis seurailla ja satoa kerätä kypsymään sisälle.

Sisällä kypsytys voi ehkäistä myös tomaattien repeämistä, mikä on tänä kesänä ollut ongelma loppukesän runsaiden sateiden takia. Tomaatteja voi vaivata myös latvamätä.

Kypsytys ei vaadi auringon valoa eikä erityisiä järjestelyitä. Tomaatit voi kerätä esimerkiksi paperipussiin, jossa niistä haihtuva etyleeni auttaa tomaatteja kypsymään. Etyleeniä voi lisätä pussiin esimerkiksi kypsyvän banaanin, tomaatin tai päärynän muodossa.

Tomaatit voi kerätä terttuineen, varsineen tai yksittäin. Kannattaa varoa, ettei varastointipaikka ole liian kylmä tai kostea, jolloin tomaatit voivat mädäntyä. 20 asteen lämpötila on hyvä kypsytykseen.

Sopiva paikka kypsytykselle voi olla esimerkiksi sauna. Kun tomaatit kerätään paperipussiin koriin tai korin pohjalle ja tomaattien päälle laitetaan leivinpaperi, etyleeni kypsyttää tomaatteja ja tomaatit helppo siirtää pois saunomisen ajaksi.

Tomaattien kypsymistä kannattaa tarkkailla ja poimia mädäntyneet ja kypsät tomaatit pois ennen kuin ne ehtivät pehmetä liikaa.

Tomaattien varkaiden, kukkien, lehtien ja pienien raakileiden poistaminen nopeuttaa loppusadon kypsymistä. Näiden keinojen osalta voi olla moni paikoin myöhäistä, mutta ne kannattaa muistaa ensi kesää varten.

Monet hedelmät poimitaan raakoina ja kypsytetään myöhemmin myyntikuntoon. Ehkä tunnetuin esimerkki näistä on banaani, jonka matka Suomeen voi kestää viikkoja. Kypsänä hedelmä kestää kuljetusta huonosti.

Etyleeniä voi käyttää myös muiden kuin tomaattien kypsyttämiseen. Jos ostamasi hedelmä ei ole syöntikypsä, voit saada sen kypsymään nopeasti sulkemalla sen pussiin banaanin, omenan tai päärynän kanssa.

<section><h2><h2><strong>Oletko k&auml;ytt&auml;nyt vihreit&auml; tomaatteja ruuanlaitossa?</strong></h2></h2></section><section><h2>Olen ja aion käyttää myös tulevaisuudessa.</h2></section><section><h3>Olen mutta en käytä enää.</h3></section><section><h3>En käytä myrkyllisyyden vuoksi.</h3></section><section><h3>En käytä, koska en pidä mausta.</h3></section><section><h3>En ole koskaan käyttänyt enkä kuullutkaan asiasta.</h3></section>

Lue lisää:

Tiesitkö? Tomaattien kaverina kannattaa syödä rasvaa, sillä silloin lykopeeni imeytyy parhaiten – katso tästä reseptit tomaattisiin herkkuihin

Säilytätkö sinäkin tomaatit väärin? Asiantuntija kertoo, mikä on oikea tapa

Kotipuutarhuri, käpristyikö tomaatintaimesi latva? Yksi mahdollinen syy voi löytyä lannoitteen torjunta-ainejäämistä