"Hitaiden" hämäläisten yrittäjien kiireettömyyttä korostava matkailutuote palkittiin valtakunnallisessa ruokamatkailukilpailussa – parhaaksi nousi metsäravintola Nielu

Edessä Nina Toivonen Tiirinkoski (vas.), Siri Taalas Pekkolan tila, Anne Pekkanen Hahkialan Kartano, Karita Toivanen MTK Häme ja takana Samu Lecsenius Iloranta.

Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailun arviointiraati on palkinnut Taste of Slow Häme -ruokamatkailutuotteen merkittävänä ruokamatkailutekona vuonna 2021.

Palkittu tuote sai alkunsa MTK Hämeen hallinnoiman Ruokaviesti -hankkeen innostamana. Mukaan yhteistuotteeseen lähti neljä hämäläistä maaseututoimijaa; Tiirinkoski Hämeenlinnasta sekä Iloranta, Pekkolan tila ja Hahkialan Kartano Hauholta.

"Tuote sai alkunsa viime syksynä Hämeessä järjestetyissä ruokamatkailun tuotteistustyöpajassa, josta se sitten kevään aikana jalostui valmiiksi tuotteeksi paikallisten yrittäjien innostuttua asiasta ja uudesta yhteistyöstä", kertoo Ruokaviesti -hankkeen tiedottaja Karita Toivanen.

Taste of Slow Häme -yhdistelmätuote tarjoaa läpileikkauksen hämäläisten kartanoiden, perinteisten maatilojen, kiireettömän elämäntavan ja paikallisten ruokaelämysten maailmaan.

"Neljän yrityksen tuote täyttää erinomaisesti Suomen ruokamatkailustrategian tavoitteet ruokamatkailureittien kehittämisestä ja yhteistyöverkostojen rakentamisesta laadukkaiden tuotteiden tarjonnan lisäämiseksi. Tuote nojautuu vahvasti maaseutuun ja paitsi sen ruokaperinteisiin, mutta myös innovatiivisiin uusiin ruokatuotteisiin. Reitti pyrkii lisäämään alueen yritysten yhteistyötä ja yhteismarkkinointia. Tuote tuo hyvin esille hämäläistä ruokakulttuuria ja perinteitä, nykyaikaista vivahdetta unohtamatta. Tämä ruokamatkailun yhdistelmätuote tarjoaa sopivan erilaisia kohteita samassa paketissa", arvioi palkintoraati.

Yrittäjät olivat tuttuja keskenään jo aiemmin, ja moni oli toiminut yhteistyössä ennemminkin, mutta porukassa tekeminen oli uutta.

Jotkut yrityksistä olivat tehneet tuotteistamista jo aiemmin, mutta esimerkiksi Pekkolan tilan yhteistyö muiden kanssa oli aiemmin painottunut raaka-aineiden tuottamiseen ja toimittamiseen, joten uudenlainen toimintamalli opetti paljon uutta.

"Montaa asiaa ylipäätään tavassa toimia ja verkostoitua sekä kohdata asiakkaita on katsottua uudesta näkökulmasta yhteistyön myötä", Siri Taalas Pekkolan tilalta miettii.

Myös Ilorannan Samu Lescelius piti yhteistyötä onnistuneena.

"Vahvistusta tuli jälleen sille, että yhteistyössä on voimaa ja mukavampi on tehdä yhdessä. Kun tulee joka kerta uutta näkökulmaa, niin tuote myös hioutuu ja paranee jatkuvasti", Lescelius iloitsee.

Jatkoyhteistyötä on myös yrittäjien kesken suunniteltu ja sitä varmasti tulee tulevaisuudessa lisää Taalas ja Lescelius vakuuttavat.

Taalas muistuttaa myös koordinoinnin merkityksestä yrittäjien yhteistyön apuna.

"Tarpeita tällaisessa kehittämiskokonaisuudessa on yrittäjillä paljon ja jos vaikka tuotteistaminen ei kuulu ydintoimintaan, niin yrittäjille on todella tärkeää, että joku taho koordinoi ja auttaa yhteistyössä sekä vie asiaa eteenpäin", Taalas kehuu yrittäjien Ruokaviesti -hankkeelta saamaa apua.

Ruokaviesti -hankkeen tavoitteena on muun muassa kehittää ja edistää Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien ruokasektorin tunnettuutta, kehitystä, verkostoitumista sekä yhteistä tekemistä. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto.

"Nämä ovat juuri niitä konkreettisia asioita ja esimerkkejä, joilla voimme hankkeen avulla edistää toimijoiden yhteistyötä ja tehdä Hämettä tunnetuksi mielenkiintoisena ja monipuolisena ruokamaakuntana. Olen erittäin iloinen yhteistyön tuloksista ja tekemisen meiningistä", Toivanen toteaa.

Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailussa etsitään yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat innovatiivisia ruokamatkailun edelläkävijöitä ja tarjoavat matkailijoille ruokaan liittyviä elämyksiä.

Kilpailun tavoitteena on vahvistaa elämyksellisen ruokamatkailun tuotteistamista Suomessa, etsiä ruokamatkailun kärkituotteita ja vahvistaa aitoa yhteistyötä.

Kilpailun arvioinnissa kiinnitettiin huomiota asiakaslähtöisyyteen, elämyksellisyyteen sisältäen paikallisuuden, lähiruoan ja tarinoiden hyödyntämisen, vastuullisuuteen, liiketoiminnallisuuteen, verkostoihin ja yhteistyökumppaneihin, monipuolisuuteen myynti- ja markkinointikanavien käytössä sekä ruokamatkailutuotteeseen kokonaisuutena.

Suomen parhaaksi ruokamatkailutuotteeksi 2021 valittiin Nielu metsäravintola.

