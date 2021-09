Ekologinen vaihtoehto kelmulle ja foliolle — 50-luvulta tuttu vahapaperi sopii esimerkiksi juuston säilytykseen

Fredman Group

Vahapaperi sopii esimerkiksi kalan graavaukseen.

Keittiötuotevalmistaja Fredman tuo kauppoihin 50-luvulta tutun vahapaperin. Aiemmin erityisesti eväiden käärimiseen käytetty vahapaperi on Fredmanin mukaan ekologinen vaihtoehto kylmäsäilytykseen tuorekelmun ja folion sijaan. Fredmanin Rauman tehtaalla valmistettu vahapaperia on jo myyty Yhdysvalloissa. Suomessa se tulee kauppoihin syyskuussa.

"Vahapaperi ehkäisee mehukkaiden ruokien kuivumista ja vastaavasti myös suojaa kuivia ja rapeita ruokia kosteudelta. Vahapaperi säilyttää kestävällä tavalla ruoan laadun, mikä tarkoittaa myös vähemmän ruokahävikkiä", kertoo Fredmanin keittiömestari Ville Parkkinen.

Vahapaperi sopii esimerkiksi kalan graavaukseen ja juustojen säilytykseen. Tarttumattoman pintansa ansiosta se toimii hyvin myös leivonnan apuna suojaten pöytäpintoja.

Vahapaperi on valkaisematonta FSC-sertifioitua paperia, jonka toinen puoli on päällystetty kasvipohjaisella karnaubavahalla. Vaha on yleisesti käytetty elintarviketeollisuudessa esimerkiksi hedelmien pintakäsittelyyn, eikä se vaikuta ruoan makuun.

Käsittelemättömälle puolelle voi tehdä merkintöjä sisällöstä ja halutessaan sulkea paketin tiiviimmin teipillä. Käytön jälkeen vahapaperi laitetaan biojätteeseen ja pakkaus kartonginkeräykseen. Vahapaperi ei sovellu ruoan lämmitykseen.