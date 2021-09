Pukisitko yllesi maksalaatikkovaatteet? Jaajo Linnonmaa suunnitteli Saarioisille oman maksalaatikkomalliston

"Maksalaatikkovaatemallisto on ollut unelma, josta en ole osannut unelmoida", Jaajo Linnonmaa hehkuttaa.

Saarioinen

Jaajo Linnonmaan suunnittelemaan unisex-mallistoon kuuluu oloasu, t-paita ja pipo.

Saarioisten markkinointipäällikkö Tiia Rita kertoo, että kun Saarioisilla tiedettiin radiojuontaja Jaajo Linnonmaan olevan suuri maksalaatikkofani, niin mietittiin, mikä voisi olla suurin kunnianosoitus Jaajolta lempiruualleen.

"Syntyi ajatus vaatemallistosta. Kun löysimme toteuttavaksi tahoksi suomalaisen ja vastuullisen Pure Wasten, olivat reseptin ainekset niin sanotusti kasassa", Rita kertoo tiedotteessa.

“Saarioisten maksalaatikko on ollut mun elämässä ihan pikkupojasta saakka. Jos urheilijalle olympialaiset on se unelma, niin mulle mahdollisuus päästä suunnittelemaan maksalaatikkovaatemallisto on ollut unelma, josta en ole osannut unelmoida”, Linnonmaa avaa malliston taustoja.

