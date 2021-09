Jaakko Saariluoma oppi huippukokeilta, ettei vaimon ole tarkoitus siivota keittiötä kokkailun jälkeen: "Nää jätkät on kuin kirurgeja – koko ajan rätti heiluu"

Kun Jaakko Saariluoma pyysi Kape Aihista opettamaan hänelle ruuanlaittoa, syntyi kirja Mestarin otteessa. Siinä ruokaa tehdään tosissaan, mutta koko ajan on hauskaa.

Jaana Kankaanpää

Jaakko Saariluoma (vas.) osasi aiemmin toteuttaa reseptejä, mutta Kari Aihiselta hän sai vinkkejä, miten laitetaan herkullista ruokaa.

Jaakko Saariluoma ajatteli olevansa hyvä kokki, mutta hän halusi olla parempi. Teeveehommissa hän oli tutustunut keittiömestari Kape Aihiseen ja kyseli tältä, miten hän voisi kehittyä. Aihisella oli idea: tehtäisiinkö yhdessä äänikirja. Ookoo, mutta jotta syntyisi äänikirja, on ensin tehtävä kirja.

Syntyi kirja Mestarin otteessa, jossa Kape opettaa Jaakolle, miten tehdään ravintolatason ruokaa. Mukana kokkailemassa oli myös Kape Aihisen aisapari Olli Kolu.

"Osasin mielestäni tehdä ruokaa, mutta se oli sellaista reseptien toteuttamista. On eri asia, että osaa kokata – ja herrat osaa. Että kun katsoo, mitä on kaapissa, ja päättää, että teen tätä ja tätä", Saariluoma toteaa ja lisää, että reseptiikka on kuin nuotit, ja jokainen soittaa ne omalla tavallaan.

Kirjassa käydään läpi ruuanlaiton perusasioita: kuinka pihvi paistetaan ja kala kypsennetään, miten kasviksista tulee sopivan rapsakoita.

"Nyt voin sanoa, että osaan tehdä klassisen cacio et pepe -pastan. Ekan kerran, kun tein sen, niin se näytti luotaantyöntävältä. Juusto leikkasi eli juoksettui. Raaka-aineet ovat yksinkertaiset, pastaa, pecorinoa, suolaa, pippuria. Juttu oli siinä, että pippuria pitää paahtaa niin kauan, että se melkein yskittää. Ei saa olla kiire, muistat maistaa, ja lopuksi vielä se Kolun pikkuvoi", Saariluoma kuvailee.

Kirjan ruokia tehtiin pääasiassa Aihisen kotikeittiössä. Pastapäivänä keiteltiin yhdeksän eri pastaa. Saariluomalle se oli kova koulu. "Olin niitten päivien jälkeen ihan loppu. Oli vähän kuin olisi ollut keittiössä töissä."

Aihisen koulussa Saariluoma oppi, että ruuanlaitto on yksinkertaista, kun tietää, mitä tekee. Turha hötkyileminen katoaa.

"Pitää tietää, miltä haluaa ruuan maistuvan ja miten sen saa maistumaan siltä, miltä haluaa. Eli mausta, maista, mausta, maista!"

Saariluoma oli tottunut laittamaan ruokaa kotona perheelleen, mutta Aihisen keittiössä hän nousi taidoissaan ihan uudelle tasolle.

"Pääsin Beatlesiin soittamaan. Siellä näki sen käsityöläistaidon, miten kaikki menee sujuvasti. Kokit tiesivät koko ajan, mitä ne tekivät."

Saariluoma pääsi myös kokeilemaan, miten oikeassa ravintolakeittiössä tehdään lounasta. "Kukaan ei palauttanut ruokaansa. Mutta en silti harkitse alan vaihtoa, sillä tykkään tuosta irvistelystäkin", koomikko-juontaja-näyttelijä virnistää.

Aihinen muistuttaa, että ravintolakeittiön arki on erilaista. Töihin tullaan seitsemältä aamulla, ja alkuun saa vain pilkkoa ja pestä. Itse hän aloitti vuonna 1991 ravintola Savoyssa purkamalla ja pilkkomalla vihanneskuormia.

"Kokin työhön tullaan try outin kautta ihan niin kuin lätkässä. Se on raskas, mutta ihana ammatti", Aihinen kuvaa.

Yksi kokkaamisen hienous on, että kokkaat jollekin toiselle, on Jaakko Saariluoma oppinut. Kotona syntyy nykyisin ravintolatason ruokaa.

Kirjanteon jälkeen Saariluoman keittiöstä lähti pois osa välineistä. "Miksi pitää olla kuusi erilaista veistä, kun hätätapauksessa yhdellä hyvällä kokkiveitselläkin pärjää. Keittiö siistiytyi. Ja vaimo on tyytyväinen, kun kotona saa nykyisin ravintolatasoista ruokaa."

Oleellisin oppi Saariluoman mielestä oli se, että vaikka hän aiemminkin teki "hiton hyvää ruokaa", niin aina kokkailun jälkeen tuli vaimo, joka siivosi keittiön. Nyt keittiö on miehen jäljiltä siisti, kun käydään syömään.

"Nää jätkät on kuin kirurgeja, kaikki on puhtaana, koko ajan rätti heiluu."

"Niin, 80 prosenttia keittiötyöstä on siivoamista", Aihinen lisää.

Kape Aihisen (vas.) ja Jaakko Saariluoman kirjassa kokkaamiseen suhtaudutaan rennolla otteella, mutta tosissaan.