Söin täällä: Hangossa on turvasatama, jonka kala kohottaa mieltä

Eija Mansikkamäki

Kevyesti savustettu Jäämeren lohi kermamuhennoksella ja fenkoli–punasipuli-lisukkeella ei jättänyt toivomisen varaa.

Kesäkaupungissa on usein vain kesäravintoloita, joten talviretkeläiselle voi tulla syömisen kanssa pulma ja pahimmillaan nälkä tai paha pettymys.

Onneksi on paikkoja, jotka pysyvät. Yksi sellainen on Hangon rantaraitin Origo. Tiedetään: jonkun mielestä se on turistipaikka ja vain yksi syötti monen ravintolan rivissä.

Minulle Origo edustaa kuitenkin pysyvyyttä, eräänlaista turvasatamaa, josta saa hyvää ruokaa. Kesällä voi poimia saalista monipuolisesta kalapöydästä ja talven viimassa kermainen, kalaisa ja maukas lohikeitto on lämmin taivaan lahja nälkäiselle. Iäkkään seuralaisen mielestä vieläpä parasta kalasoppaa ikinä. Saaristolaisleipä kuuluu tietenkin asiaan.

Business-lounaskaan ei ole pettänyt: tällä kertaa tattaribliniä seurannut suussasulava Jäämeren savulohi tillikermaan muhennettuine perunoineen ja kukkakaaleineen ei jättänyt toivomisen varaa 25 euron hintaan. Liikelounas vaihtelee, ja nyt siinä näyttää olevan vihersalaattia ja kananpoikaa.

Mieltä kohottava on miljöökin – tunnelmallinen ja tiiliseinäinen entinen satamamakasiini.

Kovin montaa ruokapaikkaa ei kaupungissa ole ympärivuotisesti auki, joten pisteet sinnikkyydestä. Tilannetta voi tosin muuttaa Hangon hurja nousu suosituksi kakkosasuntokaupungiksi.

Ravintola Origo, Satamakatu 7, 10900 Hanko

Eija Mansikkamäki