Ruoka

Etelä-Korean koirarakas presidentti ehdottaa koiranlihan syömisen kieltämistä Ruoka Etelä-Korean lemmikkiteollisuus on kasvussa, ja myös presidentillä itsellään on lemmikkikoiria.

LEHTIKUVA / AFP

Koiranliha on pitkään ollut osa eteläkorealaista ruokakulttuuria, mutta koiransyönti on maassa vähentynyt. Kuva on eteläkorealaiselta koiratarhalta vuodelta 2017.

Etelä-Koreassa presidentti Moon Jae-in on ehdottanut koiranlihan syömisen kieltämistä. Asiasta kertoo presidentin kanslia. Koiranliha on pitkään ollut osa eteläkorealaista ruokakulttuuria, ja noin miljoonan koiran uskotaan päätyvän ruoaksi maassa vuosittain. Kulutus on kuitenkin vähentynyt, kun koirien pitäminen lemmikkeinä on yleistynyt. Lisäksi eläinoikeusaktivistit ovat vastustaneet koiransyöntiä entistä äänekkäämmin. Presidentin kanslian mukaan presidentti esitti ehdotuksensa pääministeri Kim Boo-kyumille johtajien viikoittaisessa tapaamisessa, kun hänelle esiteltiin suunnitelmaa hylättyjen lemmikkieläinten hoitojärjestelmän parannuksista. Etelä-Korean lemmikkiteollisuus on kasvussa, ja myös presidentillä itsellään on lemmikkikoiria. Hänet tunnetaan koirarakkaana ihmisenä, ja hänen yksi vaalilupauksensa oli adoptoida pelastettu koira. Maan nykyisen lain tarkoitus on kieltää koirien ja kissojen julmat teurastukset, mutta niiden lihan syömistä laki ei kiellä. Aiemmin viranomaiset ovat kuitenkin pyrkineet suitsimaan koirafarmien ja ravintoloiden toimintaa kansainvälisten tapahtumien alla. Aiheet Etelä-Korea Kim Boo-kyum Moon Jae-in eläinoikeusaktivisti koiranliha