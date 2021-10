Jotakin pysyvää ja "parasta mättöä ikinä" – Joutsan grilli on täyttänyt vatsat yli 30 vuotta

Eija Mansikkamäki

Kebab höysti nämä makkaraperunat, joiden nimi onkin mättö.

Muistan hakeneeni Joutsan linja-autoaseman grillikioskilta purtavaa jo 1990-luvun alkupuolella. Mieleen jäi erityisesti kotikutoisen hampurilaisen välistä valuva maukas kastike.

Yllätys on iloinen, kun samassa paikassa voi täyttää vatsansa edelleen. Grilli on kasvanut kioskista pieneksi myymäläksi, jossa on sisätilojen lisäksi ulkoterassi.

Vatsa täyttyy vaivatta, sillä valikoimaa riittää valotauluilla eikä annosten koossakaan pihtailla. ”Parasta mättöä ikinä”, huokaa terveystietoinen teinityttö. Se on jo jotakin se.

Mättö-niminen annos tarkoittaa kebabilla täydennettyjä makkaraperunoita. Höysteitä on runsaasti salaatista lähtien. Annos uppoaisi myös nuoruusmuistojaan verestävään äitiin, joka tilaa kuitenkin Talonerikoisen: hampurilaissämpylän välissä on pihvin ja munan lisänä sitä muistojen majoneesia, jota saa ostaa pulloissa myös mukaan.

Yrittäjänä toimii yhä Tikanderin perhe, jonka edustaja huikkaa keittiöstä, että kaikki liha on kotimaista. Toimittaja on Kaivon liha ja pakkauksissa joutsenlippu.

Jälkiruoaksi voi ostaa grillin tunnetun herkun, tuoreen munkin, tai jotakin pienempää runsaasta makeisvalikoimasta.

Grilli-Kahvio Tikander, Yhdystie 3, 19650 Joutsa

Eija Mansikkamäki

Joutsan grilli on seissyt paikallaan vuodesta 1990, mutta kasvanut kokoa.