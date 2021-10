Suosikkipulla pitää pintansa ja etäpullakahveja juo jo kolmasosa suomalaisista

Neljäs lokakuuta on jo viidentoista vuoden ajan vietetty korvapuustipäivää.

Sanne Katainen

Tänään neljäs lokakuuta vietetään korvapuustipäivää. Tapa on omaksuttu Suomeen Ruotsista jo vuodesta 2006.

Vajaa puolet suomalaisista nimeää suosikkipullakseen korvapuustin. Sen haastaja on voisilmäpulla, jonka nimeää suosikikseen joka neljäs. Vaniljakierrepullista pitää eniten 15 prosenttia, mutta pullapitkoa suosii enää vain kahdeksan prosenttia, selviää Lantmännen Unibaken kyselystä, johon vastasi elo-syyskuussa 1 200 suomalaista.

Mieluiten pullat ostetaan kaupan paistopisteeltä, mutta puolet suomalaisista suosii itse leivottua pullaa. Kolmasosa tykkää ostaa pullansa kahvilasta tai ravintolasta.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut pullan syömiseen siten, että reilu kolmannes sanoo pullansyöntitilaisuuksien vähentyneen. Suurin osa on kuitenkin syönyt pullaa yhtä paljon kuin ennenkin, ja kolmasosa on korona-aikana tottunut etäpullakahveihin.

Neljäs lokakuuta on jo viidentoista vuoden ajan vietetty korvapuustipäivää. Korvapuustin kierteinen muoto muistuttaa korvalehteä, mistä pulla lienee saanut nimensä, sillä korvapuustin alkuperäinen merkitys on läimäytys korvalle, korvatillikka.

Korvapuustista on tullut niin suosittu, että sen maulla voi herkutella esimerkiksi Valion kahviin laitettavassa kaurajuomassa, Fazerin granolassa tai 3 Kaverin jäätelössä. Fazer Caféissa korvapuusti on myydyin tuote.

