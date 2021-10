Lantmännenin tulos kasvussa huonosta sadosta huolimatta

Maija Partanen

Lantmännenin tulos vuoden 2021 kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta oli 1 358 miljoonaa ruotsin kruunua. Kuvituskuva Lantmännen Agron koetilalta.

Ruotsalaisen maatalousosuuskunta Lantmännenin tulos ja liikevaihto on ollut tänä vuonna lievässä kasvussa, osuuskunta kertoo tiedotteessaan

Lantmännenin vertailukelpoinen tulos nettorahoituserien jälkeen vuoden 2021 kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta on 1 358 miljoonaa ruotsin kruunua, eli noin 134 miljoonaa euroa. Viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla tulos oli 1 320 miljoonaa kruunua.

”Kahdeksan ensimmäisen kuukauden tulos on vahva, koronaviruspandemian edelleen jatkuvista vaikutuksista huolimatta. Yleinen kysyntä markkinoilla kasvaa, kun rajoituksia puretaan yhä useammassa maassa. Useissa Lantmännenin liiketoiminnoissa on nähtävissä jälleen tervettä kasvua”, sanoo Lantmännenin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Per Olof Nyman tiedotteessa.

Kumulatiivinen liikevaihto ilman valuuttakurssimuutosten vaikutuksia on kasvanut 2,1 prosenttia. Kaikki liiketoiminnat Sweconin liiketoiminta -aluetta lukuun ottamatta kasvavat orgaanisesti.

Tämän vuoden sato jäi Ruotsissa alhaisemmaksi kuin viiden viime vuoden keskiarvosato, ja viljan laatu on yleisesti ottaen heikompi. Lantmännenin mukaan tämä johtuu pääasiassa sateista useilla alueilla. Maailmanlaajuinen sato noudattaa samaa kaavaa ja viljan maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet jyrkästi. Lantmän kertoo tämän vaikuttavan useisiin liiketoimintoihin tämän satovuoden aikana.

Alla olevat luvut viittaavat liikevoittoon, jota on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Viime vuoden tulos on suluissa.

Lantmännenin maatalousalan tulos on 292 miljoonaa kruunua. Tulos on noin 47 miljoonaa kruuna edellisvuotta alhaisempi. Lasku johtuu Lantmänbnenin mukaan pääasiassa raaka-aineiden hintojen noususta ja pienemmistä viljavolyymeista. Suomessa maatalousliiketoiminta jatkaa positiivista kehitystään, vaikka tämän vuoden sato on heikoin pitkään aikaan. Lantmännenin konetoimiala on kasvattanut tulostaan viime vuoteen verrattuna, ja markkinoilla on hyvä kysyntä.

Energia-alalla lasku on ollut huomatavampaa. Viime vuonna enegia-alan tulos oli vastaavaan aikaan 380 miljoonaa kruunua, kun nyt se on 246 miljoonaa kruunua. Lantmännen perustelee laskua sillä, että etanolin keskimääräinen hinta on ollut hieman aiempaa alhaisempi, ja viljan hintojen nousulla on ollut merkittävä vaikutus Lantmännenin biojalostamoliiketoiminnan tulokseen.

"Tuotanto kuitenkin sujuu hyvin kaikissa liiketoiminnoissa ja strategiset investoinnit lämpökäsiteltyyn kauraan ja gluteeniin etenevät."

Elintarvikeala on sen sijaan parantanut tulostaan 504 miljoonasta kruunusta 590 miljoonaan kruunuun. Food service-myynti on osuuskunnan mukaan edelleen pienempää kuin ennen pandemiaa, mutta parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. Kysyntä on alkanut kasvaa toisen neljän kuukauden jakson aikana rajoitusten purkamisen myötä.

Sweconin liiketoiminta-alueen tulos on 28 miljoonaa kruunua edellisvuotta alhaisempi, noin 234 miljoonaa kruunua. Koneiden toimitukset ovat vähentyneet pandemian aikana komponenttien puutteen sekä kuljetus- ja logistiikkaongelmien vuoksi. Aktiivisuus markkinoilla on edelleen suurta, ja rakennuskoneiden kysyntä on hyvällä tasolla.

Kiinteistöliiketoiminta-alueen tulos ilman myyntivoittoja on 191 miljoonaa kruunua, 42 miljoonaa kruunua enemmän kuin viime vuonna. Tuloksen kasvun taustalla ovat sekä parantunut liikevoitto että parantunut osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

”Voimme nyt lähes kahden vuoden haasteiden jälkeen toivoa, että koronaviruspandemia alkaa lähestyä loppuaan. Liiketoimintamme ovat hyvin valmistautunut. Useilla alueilla on havaittavissa lisääntynyttä kasvua, ja muu liiketoiminta on valmis vauhdittamaan toimintaansa. Olemme myös lisänneet merkittävästi investointien määrää vuonna 2021 pienempien investointien jakson jälkeen”, sanoo Per Olof Nyman.