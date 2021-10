Uskaltaako tätä syödä? Vanhenevista säilykkeistä syntyy herkkuja, kun tietää, mitä voi vielä käyttää

Lari Lievonen

Lasipurkkeihin pakatut tuotteet ovat puolisäilykkeitä ja ne säilyvät lyhyemmän aikaa kuin metallipurkkeihin säilötyt täyssäilykkeet. Kartonkipakkaukseen pakatuilla on lyhyin säilyvyysaika.

Kotiin tulee ostetuksi monenlaisia säilyviä elintarvikkeita kaiken varalta, että sattuu olemaan, jos herkkuhimo iskee tai kaupassa on unohtunut käydä. Aika ajoin kaapit kannattaa käydä läpi ja ottaa tuotteet käyttöön, etteivät säilyvyysrajat pauku.

Vaikka täyssäilykkeen vähimmäissäilyvyysaika olisikin ylittynyt, niin silloinkin kannattaa vielä haistella ja maistella, onko tuote kunnossa, eikä heittää suoraan jäteastiaan.

Eri säilykkeillä on erilaiset säilyvyysajat.

Täyssäilykkeet säilyvät pisimpään. Ne ovat ilmatiiviisti metallitölkkeihin pakattuja elintarvikkeita, jotka on steriloitu kuumentamalla tuotteet 120 asteeseen. Näin kaikki mikrobi- ja entsyymitoiminta on tuhottu. Useimmiten säilykepurkit valmistetaan tinasekoitteista tai alumiinista. Sisäpinnoissa käytetään muovi- ja lakkapinnoitteita, jotka suojaavat erityisesti happamia elintarvikkeita, kuten tomaatteja, purkista liukenevilta aineilta.

Täyssäilykkeissä ei käytetä säilöntäaineita. Kolhiintumattomina ja avaamattomina ne säilyvät huoneenlämmössä kuivassa paikassa jopa vuosia. Lommoutuneesta purkista voi irrota metalleja, ja jos kolhu on sauman kohdalla, ei tiiviyskään ole taattu.

Varmista jo kaupassa, että purkki on virheetön. Jos itse aiheutat kolhun, on parasta käyttää tuote heti. Älä käytä pullistunutta tai ruostunutta säilykettä. Jos et käytä avatun purkin sisältöä kerralla, siirrä se rasiaan tai astiaan ja säilytä peitettynä jääkaapissa.

Säilykesuosikkeja ovat muun muassa sardiinit ja tonnikalat, tomaatti- ja hedelmäsäilykkeet sekä valmisruuat, kuten hernekeitto.

Lasipurkkeihin pakatut sillit, punajuuret, kurkut, salaatinkastikkeet, hillot ja marmeladit ovat puolisäilykkeitä. Niiden säilyvyys perustuu usein pastörointiin eli tuote kuumennetaan vähintään 71–74-asteiseksi 10–30 sekunnin ajaksi. Säilyvyyttä tukevat myös tuotteen valmistuksessa käytetyt suola, sokeri, etikka ja mausteet sekä säilöntäaineet.

Puolisäilykkeiden säilyvyysaika vaihtelee puolesta vuodesta vuoteen, ja se selviää purkin Parasta ennen -merkinnästä. Puolisäilykkeiden säilytyslämpötila vaihtelee tuotteesta riippuen, joten se on hyvä tarkistaa pakkauksesta. Avaamisen jälkeen puolisäilykkeiden paikka on jääkaapissa. Homehtumisen estämiseksi ota purkista tuotetta aina puhtaalla lusikalla tai haarukalla – ei koskaan sormin.

Pahvi- tai kartonkipakkaus on joustava ja lommoutumaton. Siitä liukenee metallipurkkia vähemmän ainesosia sisältöön. Kartonkisäilykkeellä on kuitenkin lyhyempi säilyvyysaika, eikä tuote säily avattuna pitkään hyvänä, jääkaapissa muutaman päivän.

Mehevään uuniloheen uppoaa sinappisen kurkkusalaatin loppu.

Sardiinipurkista ja muutamasta hillosipulista syntyy maistuva dippikastike kasviksille

Kookoskermapurkki kannattaa käyttää esimerkiksi aasialaistyyliseen porkkanakastikkeeseen

Persikkasäilyke liemineen maustaa pannukakkutaikinaa

Katso ohjeet MT Ruoka -reseptihausta.