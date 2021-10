Illallinen iglussa tai kasvihuoneessa? Korona-aika innosti ravintolat etsimään vaihtoehtoja suurille saleille

Riitta Mustonen

Iglut hyödyntävät talvella tyhjänä seissyttä terassitilaa ja tarjoavat asiakkaille muista eristetyn ruokailutilan.

Pimenevä tähtitaivas ja ulkona viuhuva tuuli luovat tunnelmaa, kun pieni seurue istuu iltaa lasiseinäisessä iglussa. Helsinkiläinen ravintola Mestaritalli päätti pidentää terassikautta hankkimalla terassille kolme iglua.

Samalla jatkettiin grillausta. Food Eventsin keittiöpäällikkö Kim Palhus on innoissaan siitä, että grillaus ei jää vain kesähuviksi, vaan että grilliruuilla voi ravintolassa herkutella myös sadonkorjuuaikaan syksyllä.

Iglut ovat terassilla, mutta hiiligrilli on kannettu ravintolan keittiöön.

Mestaritallin igluun mahtuu enintään kuusi henkeä ruokailemaan. Ihmisten lisäksi lämpöä tuovat patteri ja tuoleille levitetyt lampaantaljat.

Igluja on nähty muuallakin Helsingissä. Ensimmäisten joukossa terassi-iglut otti käyttöön helsinkiläinen Yesyesyes Iso Robertinkadulla. Ravintolaigluja on nähty myös muun muassa Tampereella ja viime kesänä Lahdessa. Mestaritallin kaksi iglua on siirretty Helsinkiin Lahden Sibelius-talon terassilta.

Iglun varaaminen omalle porukalle ei ole ilmaista. Esimerkiksi Mestaritallin iglu kahdeksi tunniksi maksaa keskiviikko-lauantai-iltaisin 40 euroa ja sunnuntaina 30 euroa tunti.

Iglut valmistaa suomalainen Iglutehdas.

