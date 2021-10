Muonion Kammarissa syödään niin rautua, kebabia kuin mustekalaakin kitsin ympäröimänä – poromakkara yllätti

Katja Lamminen

Poromakkara-annoksen tunnelma oli 80-lukulainen.

Ravintola Kammari Muonion Olostunturin juurella on lystikäs paikka. Sisustuksessa on sopivasti kitsiä, kuten muovinen poronpäälamppu. Lapin tunnelmat sekoittuvat meksikolaisen ravintolan väreihin. Ruokalista on vähintäänkin yhtä kirjava. Poronkäristyksen, burgereiden, lohiruokien ja kebabin ohella listalta löytyy mustekalarenkaita ja tiikerirapuruukku.

Menua voisi hyvin yksinkertaistaa. Toisaalta ravintola palvelee laajalla skaalalla talviurheilijoita, eräilijöitä ja paikallisia asukkaita, eikä lähimailla ole paljon muuta tarjontaa. Jos lomalla haluaa syödä useamman kerran lähiravintolassa, on mukavaa, että ruuista löytyy vaihtelua. Kasvissyöjätkin on huomioitu hyvin.

Napsimme alkuun etanat ja pelkistetyn vihreän alkusalaatin, joka olisi saanut olla runsaampi. Leipä oli kaupoistakin tuttua esipaistettua patonkia. Pääruuan rautu oli tuoretta ja rapeanahkaista.

Seuralainen yllättyi, kun poromakkara osoittautui raakamakkaran sijasta grillimakkaraksi. Pisteet siitä, että makkara oli tehty liki kokonaan poronlihasta. Seassa oli silavaa vain kostukkeeksi. Pakastelohkoperunat jäivät osin syömättä. Jälkiruokapuolella kiinnosteli hilloilla ryyditetty aurajuustojäätelö, mutta sille ei ollut pötsissä yhtäkään lokeroa vapaana.

Ravintola kertoo käyttävänsä mahdollisimman paljon kotimaisia raaka-aineita. "Hillat mettästä ja poronlihat Raattamasta." Tiikeriravut ties mistä.

Ravintola Kammari, Kapustarinnantie 1, 99300 Muonio

Katja Lamminen

Rautu oli tuoretta ja annos runsas.