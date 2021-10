Jesse Markinin bravuuriruoka on pyttipannu, jonka pitää olla tulista, mutta Tavastialla Markinin nimikkomenussa kastetaan risottopalloja tuliseen dippiin

"Mun pyttipannu on jopa parempaa kuin äidin tekemä", Jesse Markin kehaisee.

PIETARI PUROVAARA

Jesse Markin on yksi Tavastian Artistimenun kymmenestä tähdestä. Sarjan tarkoitus on herättää keskustelua kestävästä ravintolaruokailusta.

Kun räppäri Jesse Markinia pyydettiin yhdeksi Tavastian Artistimenun suunnittelijaksi, hänellä oli kaksi pyyntöä: pitää olla riisiä ja pitää olla tulista. Niinpä hänen ruuakseen valikoitui arancinit eli italialaiset risottopullat ja tulinen kermaviilidippi.

Arancinit on italialainen hävikkiruoka, joka tehdään edellispäivän risotosta. Jesse Markinin oma ruuanlaittobravuuri on suomalainen hävikkiruoka pyttipannu – siskot tykkäsivät hänen tekemästään jopa enemmän kuin äidin laittamasta, Markin nauraa.

Markin kertoo, että hän kokkaa nykyisin harvoin, koska asuu vaihteeksi yksin. Aiemmin tuli tehtyä ruokaa useammin kotona, kun oli parisuhteessa ja sai kokata kahdelle. Nyt mies useimmiten wolttaa eli tilaa valmista ruokaa kotiin Woltilla tai muulla mobiilisovelluksella.

"Mutta kyllähän kuka vain, joka osaa lukea, osaa tehdä ruokaa. Noudattaa vain reseptiä", Markin murjaisee.

Pyttipannu on Markinin mielestä siitä kiva ruoka, että siihen voi panna kaikkea mitä löytyy ja maustaa sen chilillä ja mielellään vahvimmalla sellaisella eli habanerolla.

Liberialaissyntyinen Markin tottui tulisiin makuihin isänsä kotimaassa Ghanassa, mistä hänet 6-vuotiaana adoptoitiin Suomeen, Viljakkalaan. Siellä hän joutui opettelemaan lapualaissyntyisen äitinsä keitoksiin, joista tulisuus oli kaukana.

”Äiti vierastaa jopa mustapippuria, jos minä laitan sitä ruokaan” Markin nauraa.

Markin on yksi helsinkiläisen rock-klubi Tavastian Artistimenun tähdistä. Tavastia-klubin Artistimenu-konsepti aloittaa Ravintola Ilveksessä 29. lokakuuta kuukauden jaksoissa eri artistien nimikkomenut. Ensimmäisenä on vuorossa Ellinoora.

Konseptissa kymmenen artistia saa Ilveksen keittiön kanssa luodut nimikkomenunsa Ilveksen listoille aina noin kuukaudeksi kerrallaan. Konsepti on osa Tavastia Hall of Nature -ympäristöhanketta, ja toiveena on samalla herättää keskustelua kestävästä ravintolaruokailusta.

Oman Artistimenunsa Ilvekseen ovat luoneet Ellinoora, Samuli Putro, Seksikäs-Suklaa, Olavi Uusivirta, Vesta, Samae Koskinen, Younghearted, Jesse Markin, Sofa sekä Noora Louhimo.

Ensimmäisessä eli Ellinooran menussa nautitaan cacio e pepe -gnudeja, hiillostettua kuhaa sekä marinoitua omenaa kaura-crumblella ja kardemummajäätelöllä:

Ravintola Ilves on ollut Tavastia-klubilla esiintyvien tähtien kantapaikkana jo vuosikymmenten ajan, sillä se sijaitsee samassa rakennuksessa Tavastia-klubin kanssa.

Tavastia-klubin toimitusjohtajan Juhani Merimaan mukaan artistien takahuonetarjoilu on muuttunut viime vuosina kasvispohjaiseksi. "Nyt ollaan huolissaan maapallon tilasta ja artistit ovat herkkiä reagoimaan tällaiseen asiaan. Siitä on tullut pääsääntöisesti myönteistä palautetta. Ja jos sanotaan, että kasvisruoka ei lihota, niin minä olen hyvä esimerkki siitä, että kyllä se lihottaa", Merimaa vitsailee.

Markin kertoo, että hänen raiderissaan eli vaatimuslistassaan keikan järjestäjälle pyydetään ruuaksi lähinnä teetä ja pähkinöitä. "Ennen keikkaa en juurikaan syö, vaan vasta keikan jälkeen."

