Miehen pitää olla lihaksikas ja menestyvä – tiukat miesihanteet stressaavat etenkin alle kolmikymppisiä

Reissumies saa marraskuun ajaksi uudet kasvot leipäpusseihinsa, joita tullaan valmistamaan miljoona kappaletta

"Miehen pitää olla yhtä aikaa Tarzan ja Halinalle" ja "Pitää olla isä, mies, kokki ja supermalli", kommentoivat miehet miesihanteita Nordstatin kyselytutkimuksessa, johon vastasi yli 800 suomalaista 15–75-vuotiasta miestä lokakuussa. Kyselyn tilasi Fazer Leipomot, joka käynnistää Reissumies-kampanjan suvaitsevaisuuden ja miesten monimuotoisuuden puolesta.

Yli puolet alle kolmikymppisistä miehistä kokee, että suomalainen mieskäsitys on liian kapea. Etenkin nuoret kokevat myös paineita esittää sosiaalisissa tilanteissa ja sosiaalisessa mediassa erilaista miehen mallia kuin oikeasti on. Some luo mielikuvaa, että miehen pitäisi olla lihaksikas ja urheilullinen.

Lähes puolet alle kolmikymppisistä miehistä kokeekin sosiaalisen median vaikutuksen lannistavana. Kaikista vastaajista kolmasosa arvioi somen vaikuttaneen kielteisesti käsityksiin ja ihanteisiin itsestä.

Vanhimmat eli yli kuusikymppiset miehet kokevat jo hallitsevansa omia polkujaan.

Tavallinen, normaali, keskiverto, vastasi kolmasosa miehistä, kun heiltä kysyttiin, millainen mies itse olet. Mitä vanhempi mies, sitä useampi koki olevansa ihan tavallinen mies.

Keski-ikäiset korostivat luotettavuutta, perhekeskeisyyttä sekä huomaavaisuutta, kun taas alle kolmikymppisten vastauksissa nousivat herkkyys, tunteiden näyttäminen ja perinteistä poikkeaminen.

28-vuotias mies Keski-Suomesta vastasi olevansa kiltti ja miehekäs mies, joka uskaltaa harrastaa myös leipomista ja kutomista.

Tutkija Henri Hyvösen mukaan vastaus kertoo siitä, että Pohjoismaissa on hyväksytty sukupuolten tasa-arvo. Toisaalta Hyvönen on pessimisti: vaikka sukupuolesta keskustellaan paljon, työmarkkinoilla on edelleen vahvasti miesten ja naisten alat.

Sosiaalisen median lisäksi myös mainonta vaikuttaa mieskäsityksiin, monen mielestä lannistavasti. Vain 16 prosenttia miehistä pitää mainonnan vaikutusta kannustavana, kolmannes lannistavana.

Fazer Leipomoiden Reissumiehen brändistä vastaava Ari Ahola kertoo, että Fazer haluaa nostaa esiin jokaisen ihmisen vapauden olla juuri sellainen kuin on ja oikeuden tehdä omat elämänvalintansa.

Reissumiehen pakkauksissa puhuvat syksyn kampanjan aikana monimuotoisuuskonsultti Dakota Robin, rap-artisti ja lasten jalkapallovalmentaja PastoriPike sekä kiekkolegenda Marko Jantunen.

Dakota Robin kertoo kasvaneensa translapsena, jota yhteiskunta ei tunnistanut. Hän kannustaa nuoria olemaan oma itsensä.

PastoriPiken neuvo miehille on, että kaikkia ei voi miellyttää, mutta kaikkia voi rakastaa.

Marko Jantunen haluaa korostaa päihteettömyyttä, mutta myös rehellisyyttä itselle. "Tutustu itseesi, se on tärkein työkalu. Jokaisen kannattaa mennä terapiaan."

