"Tiesin, että käsissä on huipputuote" – Jukolan Juuston cheddar voitti hopeaa maailman arvostetuimmassa juustokilpailussa

Jukolan Juusto

Voittoisa Vintage kypsyy yli vuoden ajan ennen kuin se läpäisee juustomestarien laatuseulan.

Jukolan juuston artesaanicheddar palkittiin omassa sarjassaan hopealla vuotuisessa World Cheese Awards -kilpailussa Espanjan Oviedossa. Kilpailuun osallistui 45 maata yli neljällätuhannella juustolla. Jukolan Aito Cheddar Vintage -juusto kilpaili pitkään kypsytettyjen cheddareiden sarjassa.

Juusto nappasi omassa sarjassaan voiton ja sai kokonaisarvostelussa hopeaa.

Juustomestari Markku Liias ei meinaa uskoa saavutusta todeksi, vaikka hän tiesikin, että käsissä on huipputuote.

”Tämä on todella iso juttu, kun saadaan suomalaista cheddaria maailmankartalle perinteisten cheddarmaiden joukkoon. Meidän intohimonamme on ollut aina tavoitella maailman parasta, ja nyt olemme jo todella lähellä sitä. Tämä on hieno asia Jukolan Juustolle ja myös koko suomalaiselle juustokulttuurille", Liias iloitsee.

Liias pitää Jukolan cheddarin salaisuutena taidokasta käsityötä ja vastalypsettyä oman tilan aamumaitoa.

”Kilpailumenestys on tärkeä meidän juustolallemme, mutta ajattelen sen tuovan positiivista viestiä myös koko suomalaiselle maaseudulle ja maataloudelle. Suomalainen puhdas ruoka on maailmalla jo tunnettu asia, mutta nyt saimme tunnustusta myös cheddarimme kautta”, Liias toteaa.

Keski-Suomessa Joutsan Leivonmäellä toimiva Jukolan Juusto osallistui World Cheese Awards -kilpailuun ensimmäistä kertaa.

Markku Liias iloitsee Jukolan Aito Cheddarin menestyksestä maailmalla.