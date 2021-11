Hiilijalanjälkimerkintä nyt myös Atrian possutuotteisiin – ensimmäisenä maailmassa

Alkuvaiheessa merkinnät on tuotu kolmeen tuotteeseen.

Atria Oyj

Hiilijalanjälki merkitään alkuvaiheessa kolmeen tuotteeseen, joista yksi on viljaporsaan ohut fileepihvi.

Atrian possunlihan hiilijalanjälki on 3,21 hiilidioksidiekvivalenttia teuraskiloa kohti, joka on 2,55 ekvivalenttia elopainokiloa kohti. Hiilijalanjälki on laskettu noin puolesta Atrian tilajäljitetystä sianlihasta, ja se edustaa keskimääräistä Atrian possutuotteiden hiilijalanjälkeä.

Pakkauksiin merkityissä hiilijalanjäljissä on huomioitu sian lisäksi myös tuotteiden pakkausmateriaalit, mahdolliset muut raaka-aineet sekä tuotteen prosessoinnista tuotteelle aiheutuvat päästöt.

Atrian vastuullisuusjohtajan Merja Leinon mukaan yhtiö on edelläkävijä maailmassa. "Possutuotteiden hiilijalanjäljen laskeminen ja merkitseminen kuluttajapakkauksiin on ainutlaatuista alallamme", Leino toteaa tiedotteessa.

"Kun meillä on ymmärrys ketjun eri osien päästöjen lähteistä, koko tuotantoketjumme työ hiilineutraalisuustavoitteemme eteen tulee näkyväksi", Leino jatkaa.

Yksi laskennassa mukana olleista tiloista on Honkalan tila Seinäjoelta. Honkalan tila on ollut mukana myös tutkimushankkeessa, jossa soijan käytöstä sikojen ruokinnassa luovuttiin kokonaan ja korvattiin kotimaisella valkuaisrehulla.

Honkalan tilan pioneerityön myötä soijattomuus on ollut mahdollista laajentaa myös muille Atrian possutiloille. Kasvatusvaiheen soijaton ruokinta on mahdollistanut jo yli 30 prosentin laskun possun hiilijalanjäljessä.

"Laskenta kertoi meille konkreettisesti, mistä tilamme hiilijalanjälki muodostuu. Nyt tiedämme, mitä meidän tilallamme pitää tehdä, että tuotantomme hiilijalanjälkeä voidaan pienentää entisestään. Tärkein asia on pitää huolta hyvästä tuottavuudesta ja eläinten hyvinvoinnista sekä kotimaisiin raaka-aineisiin perustuvasta soijattomasta rehustuksesta", kertoo Pentti Honkala.

Hiilijalanjäljen laskenta on toteutettu yhteistyössä Envitecpolis Oy:n ja yhteensä 32 atrialaisen sikatilan kanssa.

