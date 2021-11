Ei yhtään poronsarvea tai kelokalustetta! – Saamelaissisarukset pyörittävät Inarissa Suomen parhaaksi valittua ravintolaa

"Kun ihmiset katsovat ulos ikkunasta ja katsovat kaunista jokimaisemaa, he tajuavat, että heidän edessään lautasella on se, mitä tässä ympärilläkin on", Heikki Nikula sanoo.

Kaisu Nikula työskentelee hotellin ja ravintolan hallinnossa ja markkinoinnissa ja vaikuttaa matkailupiireissä, veli Heikki puuhaa keittiössä. Yhdessä suunnitellaan ja vedetään yritystä.

Ei poronsarvia, kelokalusteita tai noitarummun kuminaa, vaan suomalaista muotoilua ja raikkaita värejä, linjaavat sisarukset Heikki ja Kaisu Nikula. He pyörittävät Inarissa hotelli Kultahovia, joka on vuosien saatossa majoittanut niin kuninkaallisia kuin presidentti Kekkosta seurueineen.

Nikulan sisarukset palasivat kotiseudulleen parikymmentä vuotta sitten auttamaan ikääntynyttä äitiään hotellibisneksessä, joka kaipasi uutta verta ja kehitysideoita. Ensin Inariin palasi Kaisu, joka halusi yksivuotiaan esikoisensa oppivan saamenkieltä, ja kohta perään tuli Heikki.

Kaisu oli ollut Helsingissä opiskelemassa kulttuurintutkimusta, ja Heikki oli ylioppilaaksi päästyään valmistunut kokiksi Rovaniemellä ja opiskellut musiikkia ensin Rovaniemellä ja sitten Pohjois-Karjalassa ja toiminut yrittäjänäkin siellä.

"Kun Kaisu päätti palata, minä tulin perässä. Paluu ei ole kaduttanut yhtään", sanoo Heikki, joka Kultahovissa pääsi pyörittämään ravintolaa, joka nykyisin tunnetaan nimellä Aanaar.

Viime vuosi toi Aanaarin Suomen ruokaharrastajien tietoisuuteen, sillä Suomen Gastronomien seura valitsi sen Suomen parhaaksi ravintolaksi. Valinta oli Nikuloille täysi yllätys.

"Kun se julkaistiin, niin kotimaisia matkailijoita alkoi olla heti enemmän, vaikka talvi 2020 oli muutenkin ennätysvilkas. Foodiet eli herkkusuut ovat löytäneet meille", Heikki Nikula hymyilee.

Aanaar on palkittu aiemminkin, muun muassa Nordic White Guide -oppaassa ja ruokamatkailukilpailuissa. Ravintolasta ei viime kesän ja syksyn aikana saanut illallispöytää ilman pöytävarausta, mikä Heikki Nikulaa melkein naurattaa. "Vähän niin kuin Helsingissä. On se täälläkin mahdollista."

Aanaarin ravintolasali näyttää pirteältä keltaisine tuoleineen ja kullanvärisine lamppuineen. Isot ikkunat avautuvat Juutuanjoelle koskimaisemaan.

Inarin maisemat ovat Nikuloille tärkeitä. Heikki kertoo, miten hän tajusi tulleensa kotiin, kun hän Inariin paluunsa jälkeen käveli aamulla jokivartta pitkin töihin. "Oli pakkasaamu ja surkea keli. Ajattelin, että vitsi, tää on kyllä tosi hienoa. Sitä tunnetta ei oikein voi selittää."

"Meillä ei pönötetä, vaan tänne voi tulla vaikka kelkkahaalarit päällä syömään illallista", Heikki Nikula vakuuttaa.

Korona-aika on koetellut Lapin matkailua ja toki myös Kultahovia. Asiakkaista 80 prosenttia on ollut ulkomaisia turisteja, ja ne jäivät koronarajoitusten takia kokonaan pois. Ravintola jouduttiin sulkemaan määräajaksi.

"Jossakin vaiheessa kassa oli aika tyhjä, mutta koska meillä ei ole velkaa, olemme selvinneet. Onneksi oli hyvä kausi takana ja viime kesä oli myös hyvä, normaalia vilkkaampi. Heinäkuun alussa kahden päivän myynti oli yhtä suuri kuin koko helmikuun, vaikka helmikuu on perinteisesti huippukuukausi", Heikki Nikula havainnollistaa.

Suomalaisten suuri kotimaanmatkailuinto ei kuitenkaan paikkaa ulkomaisten turistien vajetta, sillä Lapin matkailukapasiteetti on niin suuri. Vaikka kaikki suomalaiset tulisivat lomalle Lappiin, niin paikat eivät täyttyisi, Heikki Nikula toteaa.

"Inari on aito lappilainen paikka, ei mikään turistikeskus. Meillä lapset kulkevat joka päivä kouluun ja ihmiset harrastavat luontoon liittyviä asioita, käyvät kalassa, metsästävät ja patikoivat. Ulkomaalaiset viihtyvät täällä, mutta suomalaiset hakeutuvat talvella mieluummin hiihtokeskuksiin."

Inarissa on mahdollisuus harrastaa luontoon liittyviä asioita.

Kun ruska-aika päättyy Inarissa lokakuussa, marraskuun lopusta alkaa kaamos, jota kestää noin puolitoista kuukautta tammikuun loppuun. Kaamos on Heikki Nikulan mielestä mukavaa aikaa, ei tarvitse hätäillä.

"Töissä saattaa olla kiireistäkin, mutta muuten on rauhallista ja kaunista. Ei tehdä mitään ylimääräistä. Varsinkin marraskuun valoisa hämärä on kaunista, ei mitenkään pimeää. Voi kolailla lunta ja nauttia talvesta."

Vapaa-aikoinaan Heikki Nikula kalastaa ja metsästää ja on perheen kanssa. Koti on Muddusjärven rannassa kahdeksan kilometrin päässä Kultahovista. Heikin vaimo Mervi on kotoisin Lammilta ja työskentelee tiedottajana norjalaisessa kveeni-instituutissa. Perheen pojat ovat 6- ja 4-vuotiaita.

Kaisu Nikulallakin on kaksi poikaa, ja he ovat jo täysi-ikäisiä ja maailmalla. Englantilainen puoliso Lee Rodgers työskentelee kuvittajana ja kirjailijana.

Kultahovi oli Nikuloiden iäkkään äidin hoteissa päässyt jo kulahtamaan, ja sisarukset ovat panneet sen kuntoon, remontoineet ja laajentaneet. Liikevaihto on viisinkertaistunut 20 vuodessa ja pelkästään ruokamyynti on kaksi kertaa isompi kuin liikevaihto 2000-luvun alussa.

Kultahovin rakennukset sijaitsevat Juutuanjoen rannalla Inarin keskustassa. Koronapandemian aikana Nikulat työstivät hotellille Green Key -ympäristösertifikaatin.

Luksusmatkailun leimaa Nikulat haluavat karttaa. "Lappi ei voi olla sen varassa. Tuntuu ikävältä lukea kommentteja Lapin-lisästä. Meillä täytyy olla palveluja tavallisille ihmisille", Kaisu Nikula sanoo.

Kultahovi ei nimestään huolimatta ole mikään kullalla silattu hovi, vaan muistuttaa paremminkin retkeilymajaa. Ravintolaan voi tulla viiden ruokalajin illalliselle ulkoiluvarusteissa eikä mitään palveluja ole rajattu vain vip-seurueille. Hotellin UKK-sviittikin on vain pikkuisen tavallista isompi huone, jossa on pieni 1950-luvun kampauspöytä ja Kekkosen kuvilla somistetut koristetyynyt sängyssä. UKK-huoneen leiman se on saanut siitä, että Kekkonen yöpyi huoneessa Lapin kalareissuillaan.

UKK-sviitti on vaatimaton. Kekkosesta kertovat historiataulu seinällä ja UKK-aiheiset tyynyt.

Vaikka koronarajoitukset ovat koetelleet Lapin-matkailua, Kaisu Nikula löytää niistä myös hyviä puolia.

"Toivon, että kunnanisät harkitsisivat tarkemmin, kuinka paljon Lappiin halutaan matkailua. Kiivaimman sesongin lieveilmiöitä on jo nähtävillä joka paikassa. Esimerkiksi jos haluat käydä täältä asioilla Rovaniemellä joulu-maaliskuussa, et saa majoitusta mistään tai se maksaa hirveästi. Päiväreissu on 700 kilometriä, kävitpä vaikka vain lääkärissä."

Hyvää korona-ajassa on ollut, että kaikenikäiset suomalaiset ovat löytäneet Lapin. "Meille on tullut monia, jotka eivät ole koskaan käyneet napapiirin pohjoispuolella. He ovat tykästyneet ja nauttineet ja toivottavasti tulevat uudelleen."

Tuleva sesonki on vielä kysymysmerkki. "Eurooppalaisia on tulossa runsaasti, mutta aasialaiset varmaan puuttuvat vielä. On hyvä päätös hallitukselta, että rokotetut pääsevät maahan ilman testejä."

Saamenpukuja ei Kultahovissa käytetä arkena työasuina, mutta Kaisu on ommellut pukujen tyyliset tyynyt ravintolan takkanurkkaukseen.