Aanaar ammentaa apetta Lapin luonnosta lautaselle – "Poronkäristystä on turha odottaa"

Suomen parhaaksi valittu ravintola Aanaar luottaa luonnon antimiin. Lautasella on muun muassa poronjäkälää.

Juha Kauppinen

ka, väinönputki, mesiangervo, kuusenkerkkä, maarianheinä, jäkälä – Aanaarissa niitä kaikkia saattaa löytää lautaselta tai lasista. Aanaarista on ilmestynyt myös kirja.

Inarilaisessa ravintola Aanaarissa on turha odottaa saavansa poronkäristystä. "Ollaan me sitäkin tehty, mutta ei tehdä enää. Sitä saa sadastaviidestäkymmenestä ravintolasta ympäri Lappia", linjaa keittiömestari Heikki Nikula.

Aanaarin ruokalista vaihtuu kahdesti vuodessa, ja siinä Lappi on vahvasti läsnä: on Inarinjärven kalaa ja poroa, puikulaperunaa, monenlaisia marjoja, jäkälää, koivunlehteä, kuusenkerkkää ja väinönputkea.

Leivonnaisia on tarjolla vähän, ja siihen on selvä syy: Lapissa ei juuri leipäviljaa viljellä. "Harvassa talossa on ollut edes leivinuunia", Heikki Nikula tietää.

Kantrin lukijoille Nikula on suunnitellut lappilaisen aterian, jonka aloittaa sienikeitto brievaahdolla vahvistettuna. Kalavaihtoehtona on pariloitu siika hollanninkastikkeen ja juuresten kera ja liharuokana poron pippuripihvi ja puikulamuussia. Aterian päätteeksi herkutellaan puolukka-pettupiirakalla ja sitruunaruohojäätelöllä.

Katso Aanaarin herkkujen ohjeita MT Ruoka -reseptihausta.