Riisin näköinen peruna palkittiin vuoden innovaationa – Tuote on niin hyvä, että se kiinnostaa Ruotsissakin

Erehdyttävästi riisiltä näyttävä perunahippu on kotimainen ja ekologinen vaihtoehto.

Se näyttää riisiltä ja sitä voi kokata kuin riisiä. Mikä se on?

Peruna.

Eikä mikä hyvänsä peruna, vaan palkittu kotimainen ruokainnovaatio.

Kotimaiseksi riisiksi kutsuttu Rooty-perunahippu valittiin Kultainen pippuri -kilpailun Vuoden innovaatioksi. Perunahiput on kehittänyt Pohjolan Peruna Oy.

Yrityksen toimitusjohtajan ja perunahippuidean keksijän Pekka Sarlundin mukaan tuotteeseen käytetyt perunat ovat sataprosenttisesti kotimaisia.

"Tuontiriisin sijaan perunahippu lautasella sataa myös suomalaisen perunantuottajan laariin", Sarlund sanoo palkinnosta kertovassa tiedotteessa.

Perunahipun valmistusmenetelmä on patentoitu. Hippujen aikaansaamiseksi perunasta pestään pois sen sisältämää tärkkelystä. Hiilihydraattien määrä laskee 12 grammaan sataa grammaa kohti. Prosessin myötä ei kuitenkaan menetetä perunan sisältämiä ravintoaineita.

Kestävästi tuotettu ruoka on yhä tärkeämpi seikka ostopäätöksiä tehdessä. Ilmastotietoiselle peruna on varma valinta, sillä sen hiilijalanjälki on jopa 30 kertaa pienempi kuin riisillä. Perunan viljely vaatii myös huomattavasti vähemmän vettä kuin riisin.

Palkittu perunahippu on herättänyt kiinnostusta myös Ruotsissa.

"Ruotsin elintarvikeliitto Livsmedelsföretagen teetti vuonna 2020 tutkimuksen, jonka mukaan peruna on noussut naapurimaamme trendikkäimmäksi ruoka-aineeksi"n Pohjolan Peruna Oy:n markkinointijohtaja Jami Teirikari kertoo tiedotteessa.