Tiedätkö, mitä ovat ensimunat? Aiemmin nuorten kanojen munat käytettiin muun muassa munamassaan, nyt ne ovat erikoistuote

DAVA Foods

Ensimunat ovat nuorten kanojen munimia.

Kauppojen kananmunahyllyjen uusimpia tulokkaita ovat Kultamunan luomu-ensimunat. Nämä nuorten kanojen munat ovat olleet myynnissä kuluvan vuoden kesästä lähtien, kertoo markkinointijohtaja Katriina Virtanen Dava Foodsilta. Mutta mitä ensimunat ovat?

"Ensimunat ovat nuoren kanan munimia S-kokoisia munia, painoltaan 43–53 grammaa. Nuori kana munii ensin pienempiä munia ja sen varttuessa munan koko kasvaa. Pienimmät munat ovat kokoa XS (alle 43 g), mutta niitä kanat munivat hyvin vähän. Ensimunat ovat siis keskimääräistä pienempiä ja rakenteeltaan napakoita", Virtanen kertoo.

Jatkuvasti näitä pieniä munia ei ole välttämättä saatavilla.

"Näitä pienempiä munia on tarjolla huomattavasti vähemmän kuin yleisemmin myytäviä M- ja L-kokoluokkia. Siksi myymme niitä rajoitettuina erinä."

Kultamunia markkinoidaan lempeinä. Virtasen mukaan lempeyden selityksenä on tuotantomuoto: kaikki Kultamunat on tuotettu häkittömillä tuotantomuodoilla. "Luomu Ensimunat ovat lisäksi luomua, eli kanoilla on muun muassa enemmän tilaa ja ulkoilumahdollisuus."

Erikoista ensimunissa on myös se, että aiemmin niitä ei myyty kokonaisia kuluttajille. "Niitä on käytetty jalostetuotteiden valmistamiseen, esimerkiksi munamassaan", Virtanen kertoo.