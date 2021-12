Mansikanviljely on Suonenjoella tärkeä elinkeino. Suonenjoen Seudun marjanviljelijäin yhdistyksen tekemä nimisuojan hakemus perustuu Suonenjoen seudun tuottaman mansikan maineeseen.

Suonenjoen kaupungin imago on vuosikymmenten aikana muovautunut mansikan ympärille.

Suonenjoen mansikalle haetaan EU:n nimisuojaa, tiedottaa Ruokavirasto.

Suojatun maantieteellisen merkinnän hakijana on Suonenjoen Seudun marjanviljelijäin yhdistys ry. Nimisuojan hakeminen perustuu Suonenjoen seudun tuottaman mansikan maineeseen.

Nimen rekisteröintiin voi esittää vastaväitteen 3. tammikuuta 2022 saakka. Ruokavirasto käsittelee vastaväitteet ja päättää asiasta. Nimen rekisteröinnistä päättää Euroopan komissio mahdollisen EU-käsittelyn jälkeen.

Nimitystä Suonenjoen mansikka käytetään puutarhamansikasta, jota viljellään Pohjois-Savossa, Suonenjoen ja sen lähikuntien alueella. Suonenjoki ja sen lähikunnat muodostavat maailman pohjoisimman mansikanviljelyn keskittymän.

Suonenjoen mansikan päälajikkeita ovat esimerkiksi Polka, Rumba ja Sonata.

Mansikalla on pitkät viljelyperinteet Suonenjoella. Suomen kaupallinen mansikanviljely on peräisin Suonenjoelta, ja kaupunki on monelle tuttu nimenomaan mansikoistaan.

Kaupungissa on järjestetty vuodesta 1970 alkaen vuosittain Mansikkakarnevaali. Mansikka näkyy myös kaupungin vaakunassa, ja se on mainittu kaupungin strategiassa.