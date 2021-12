Yrityssaneeraus, sydäninfarkti ja lopulta korona pysäyttivät työhullun – "Piti miettiä, mitä elämältä oikein haluaa"

Ruoka

Vesa Lappi on päättänyt, että hänen loppusijoituspaikkansa on mökki Suonenjoella järven rannalla. "Täällä mieli rauhoittuu ja on hyvä olla."

Istutaan syksyisellä rannalla, edessä lainehtii marraskuisen harmaa Suontienselkä. Ollaan Suonenjoen Jalkalan kylässä, Vesa Lapin, 56, lapsuudenmaisemissa, tunnin ajomatkan päässä Kuopiosta. Tänne Lappi tuli, kun korona sulki ovet keväällä 2020. Hänen yrityksensä Kala-Lappi Siilinjärvellä komensi toimistotyöntekijät etätöihin eikä asiakkaiden luonakaan voinut käydä, joten myös johtaja lähti pois toimistolta. Sitä ennen Lappi oli kohdannut toisenkin stopin. Sen pani terveys – tai pikemminkin sen pettäminen. Työhulluksi tunnustautuva Lappi oli pitkään nukkunut vain parin tunnin yöunia ja nekin pillereillä. Hän teki töitä kellon ympäri, ja firmalla meni lujaa. Laatukalaa kysyttiin Euroopassa asti. "Alunperin meillä oli tarkoitus jäädä vain Kuopion alueelle, mutta kun näin, että tuotteilla on kysyntää muuallakin, ei mahdollisuutta tohtinut olla käyttämättä." Lappi reissasi messuilla ympäri Eurooppaa, ja kehuja sateli. Hän palkkasi ulkomaille vientijohtajan ja espanjalaisen Etelä-Euroopan myyntipäällikön ja kasvatti Madridin alapuolella olevaa isoa tuotevarastoa, mutta vähitellen homma alkoi haista palaneelta. Selvisi, että ulkomaiset kumppanit olivat huijanneet ja myyneet kalat omaan laskuunsa. Vienti tyssäsi siihen. "Se keikka maksoi meille toista miljoonaa euroa." Kirjolohifileet menevät kolmen vuorokauden kylmäsavustukseen Kala-Lapin tehtaalla Siilinjärvellä. Samaan aikaan iski korona. Lappi kävi neuvotteluja mahdollisten uusien osakkaiden kanssa, ja oli lähellä, että tappiot olisi saatu peitetyksi, mutta koronan takia uudet tulossa olevat osakkaat eivät uskaltaneet lähteä mukaan. "Se oli henkisesti elämäni kovinta aikaa. Painoin vain entistä kovemmin töitä. Sitten sain sydärin, mutta heti kun letkut otettiin pois, kirjoittauduin omalla vastuulla ulos sairaalasta, että pääsin hoitamaan työasioita. Lomia en ole Kala-Lapin aikana koskaan pitänyt." Ennen Kala-Lappia Vesa Lapilla oli Kone-Lappi Oy, joka myi kallioporalaitteita. Liiketoiminta kasvoi ja laajeni ulkomaille asti. Vuonna 2007 Lappi myi liiketoiminnan, mutta sitoutui olemaan mukana vielä kuusi vuotta. "Vuonna 2013 vapauduin. Intohimo siltä alalta oli hävinnyt, piti keksiä muuta." Vesa Lappi oppi kalastuksen jo pikkupoikana isänsä kanssa. Lappi keskittyi kalastamaan: 850 tuntia kalassa kahdeksan kuukauden ajan. Mies mietti, mitä isona tekisi. "Tykkään kalastaa, ja suvussa on aina ollut intohimoisia kalastajia. Päätin tehdä kalasta liiketoiminnan, vaikka en tiennyt mitään elintarvikebisneksestä." Syntyi Kala-Lappi, jota Vesa alkoi pyörittää vuonna 2014 poikansa Vilin kanssa. Vesa Lappi oli harrastanut pitkään kylmäsavustusta ja tutkinut, miten tulee paras lopputulos. Hän kehitti valmistusmenetelmät ja laitteet itse, ja miehet alkoivat tehdä kylmäsavutuotteita myyntiin, mutta vain lähialueelle ja tapahtumiin. Koska tuotteet myivät hyvin, valikoima kasvoi. Kala-Lappi alkoi tehdä myös graavia ja loimulohta. Lämminsavulohi nimettiin Lapin Tulisavuksi, jotta se erottui muista. Oma sukunimi sopi hyvin nimeksi kalatuotteille, vaikka tuotteilla ei ole Lapin maakunnan kanssa mitään tekemistä. Kalat tulivat pääosin Ahvenanmaalta ja Suomen rannikolta, mutta myös Ruotsista, jos Suomesta ei saanut. Lapin Tulisavu ja Lapin Loimu -tuotteet valmistettiin aidon tulen avulla. Ihmisiä palkattiin lisää. Tuotantotiloissa tulivat seinät vastaan kolmen laajennuksen jälkeen. Kala-Lappi muutti uusiin tiloihin Siilinjärven Toivalaan. Kun bisnes kotimaassa luisti, Vesa Lappi uskoi, että suomalaiselle gourmet-kalalle olisi kysyntää myös maan rajojen ulkopuolelle. Kala-Lapissa kirjolohifileitä kylmäsavustetaan kolme vuorokautta Vesa Lapin kehittämillä menetelmillä ja laitteilla. Mutta sitten: yrityssaneeraus. Sehän kuulosti melkein samalta kuin konkurssi. "Mulla ei ollut mitään tietoa, mitä saneeraus tarkoittaa. Tulin tänne mökille, istuin monet illat ja mietin. Soitin heti kaikki kumppanit läpi. Ikinä ei ole pelottanut soittaa puheluita, mutta silloin se ensimmäinen pelotti." 68 puhelun jälkeen vain kaksi vastasi, ettei halua jatkaa. Isot asiakkaat, S- ja K-ryhmä ja kaikki tavarantoimittajat tulivat Kala-Lapin taakse ja ilmoittivat, että teillä on erinomaiset tuotteet ja me haluamme myydä niitä. Se rohkaisi jatkamaan. "Niin me palattiin siihen, että meidän ei tarvitse viedä yhtään kalaa Suomen ulkopuolelle, koska sekä kulut että riskit ovat isot. Saneerauksessa leikataan velkoja, että saadaan toiminta jatkumaan. Luonnollisesti siinä meni myös oma omaisuus. Vientiliiketoiminta epäonnistui, koska kumppani oli epäluotettava, mutta kun perusliiketoiminta on tervettä, yritys selviää jaloilleen." Kala-Lapissa Siilinjärvellä työskentelee nyt kymmenen henkeä ja liikevaihto on kolmisen miljoonaa euroa. Joulusesongiksi työntekijämäärä yli kolminkertaistuu. Vesa Lappi rakensi mökille korona-aikana uuden kesäkeittiö-olohuoneen ja terassin, mistä on hyvät näkymät järvelle. Myös Vesa Lappi on selvinnyt jaloilleen. Hän on muuttanut vaimonsa kanssa Kuopiosta synnyinseudulleen Suonenjoelle. "Koronapakolaisia ollaan", mies naurahtaa. Sydäninfarkti ja kaksi pallolaajennusta eivät vielä hiljentäneet Lapin tahtia, mutta kun päälle tulivat yrityssaneeraus ja koronarajoitukset, mies ymmärsi, että elämäntyylin pitää muuttua. "Olen aina tehnyt liikaa töitä. Kala-Lapin aikana eli seitsemässä vuodessa olen kerran pitänyt kolmen työpäivän loman. Olin Ahvenanmaalla uistelemassa, mutta silloinkin hoitelin joitain asioita puhelimessa. Yritys meni kaiken edelle. Vasta saneeraus pysäytti." Suonenjoen kakkosasunnosta, Vesan isän 1970-luvulla rakentamasta kesämökistä, on tullut Vesa ja Seija Lapin koti. Talo Kuopiossa on myytävänä, ja Lapit ovat rakentaneet mökille lisätilaa eli lasitetun keittiö-olohuoneen ja ison terassin. Kasvihuoneesta saa kesällä yrttejä, metsästä marjoja ja sieniä ja huvimajassa on grilli, missä voi loimuttaa kalaa. "Kun istuskelin täällä rannalla huvimajassa, mietin ensimmäistä kertaa, mitä minä elämässä oikein haluan. Tulin siihen tulokseen, että tätä. Täällä luonnon keskellä mieli on rauhoittunut ja on hyvä olla. Kun tästä vielä lähtee kalalle, niin kaikki muu unohtuu." Järven rannalla Lappi on saanut yöunetkin takaisin. Lue myös: Kööpenhaminassa ruuan superviikko – Suomi mukana pienesti messuilla Tuhansien järvien maassa käytetään tuontikalaan miljoona euroa päivässä: "Sitä syödään mitä on tarjolla" Lohen loimutus on Vesa Lapin mielestä rentouttavaa puuhaa, kun sitä voi tehdä huvimajassa sateelta suojassa kalaa konjakilla sivellen ja välillä vaikka itsekin tilkkasen juomaa maistellen.