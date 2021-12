Nämä kolme herkkuleivonnaista pysyvät suosiossa joulusta jouluun – lisäksi uutena vegaaninen luumukakku

Jaana Kankaanpää

Vegaaninen luumukakku koristellaan kookoshiutaleilla.

Suomalaisten joululeivonnaiset ovat hyvin perinteisiä. Esimerkiksi Paraisten piparkakkuja leivotaan vuodesta toiseen hyväksi todetulla ohjeella. Tosin alkuperäinen, 1920-luvulla kehitetty ohje on salainen. Piparitaikinaa leivottaessa pöydälle ripotellaan jauhoja, jotta taikinaa on helppo käsitellä. Käytä jauhoja kuitenkin mahdollisimman vähän, koska taikinalevystä jää aina reunoja, jotka kaulitaan uudelleen. Ylimääräinen jauho tekee pipareista lopulta kuivia ja kovia.

Joulupöydän täydentää itse leivottu joululimppu. Puolukkasurvos antaa limppuun mukavan happaman maun ja siirappi makeuden. Leipä onnistuu hyvin, kun sen taikina on tiivistä ja taikinan pinta on tahmeaa. Liian pehmeästä taikinasta tulee likilaskuinen leipä, mutta lopputulos on kuiva, jos jauhoja on liikaa.

Mantelit eri muodoissa yhdistetään jouluun. Glögimukiin lisätään mantelilastuja, puurokattilaan sujautetaan kokonainen manteli. Herkulliseen toscakakkuun tehdään mantelinen kuorrute. Halutessaan taikinan voi maustaa karvasmanteliaromilla tai manteliliköörillä.

Joulupöydässä saattaa olla myös joku, jonka ruokavalio on vegaaninen. Silloin kannattaa leipoa vegaaninen luumukakku, joka on erinomainen kahvikakku. Munattomana ja maidottomana se sopii moneen ruokavalioon. Kakku kohoaa soodan avulla ja kohoamista täydentää pieni etikkalisäys.

Luumumarmeladin tilalle kakkuun voi vaihtaa taatelista keitetyn soseen. Kirsikka maistuu myös joululeivonnaisissa, joten kirsikkamarmeladi on myös maistuva vaihtoehto. Vedä kakkutaikinan pintaan lusikalla syvennys ennen uuniin laittamista. Kahvikakun voi laittaa kylmään uuniin ja säätää lämpötilan samanaikaisesti. Jos uunin lämpötila on liian korkea, kakun pinta kovettuu.

Kakku kohoaa kypsyessään ja taikinamainen sisusta puhkaisee kovettuneeseen pintaan kraaterimaisen aukon. Leivo kahvikakku mielellään pari päivää ennen tarjoamista.

