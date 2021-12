Oddlygood Global hakee johtajuutta kasvipohjaisten elintarvikkeiden markkinoilta – Valion omistamalle brändille merkittävä kasvurahoituspotti

VALIO

Kaurapohjaiset tuotteet ovat yksi nopeasti suosiotaan kasvattavista elintarvikkeista.

Oddlygood Global kehittää ja markkinoi Oddlygoodin brändillä kasvipohjaisia tuotteita, kuten kahviin tarkoitettua kaurajuomaa sekä ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa käytettäviä tuotteita.

Valio yhtiöitti Oddlygood-tuotteiden liiketoiminnan kuluvan vuoden keväällä ja jatkaa yhtiön pääomistajana.

Yhtiön tuotevalikoima ja uusien tuotteiden kehityskyky pohjautuvat pitkään historiaan, sillä Oddlygood Global ponnistaa ruokatalo Valiosta. Valiolla on yli satavuotinen tuotekehitysosaaminen.

”Kiinnostus kasvipohjaisia tuotteita kohtaan kasvaa maailmanlaajuisesti hengästyttävää tahtia, mikä näkyy meilläkin reippaasti kasvavana liikevaihtona. Silti mikään ei käytännön kulutustottumuksissa muutu, ellei tarjolla ole maukkaita, toimivia tuotteita”, Oddlygood Globalin toimitusjohtaja Niko Vuorenmaa kertoo tiedotteessa.

Yhtiön valmistamien tuotteiden myynti on tuplaantunut vuosittain. Ruotsissa myynti on kasvanut 131 prosenttia samaan aikaan kuin kaurapohjaisten, maitotuotteiden tapaan käytettävien tuotteiden kategoria kasvoi 12 prosenttia. Yhtiöllä on Ruotsissa toiseksi suurin markkinaosuus kaurapohjaisissa juomissa.

Kansainvälinen kasvupotentiaali on vieläkin suurempi. Yhtiön valmistamia tuotteita myydään tällä hetkellä Suomen ja Ruotsin lisäksi Iso-Britanniassa, USA:ssa, Venäjällä ja Baltian maissa. Tavoitteena on kasvaa näillä markkinoilla ja laajentua samalla uusille alueille.

”Yhdessä Mandatumin kanssa otamme seuraavan kasvuloikan nykyisillä ja uusilla markkinoilla. Rahoituksen avulla pystymme nopeuttamaan kasvustrategiamme toteutusta. Saamme myös lisää tukea yhtiön ja liiketoiminnan kehittämiseen”, Vuorenmaa sanoo.

Oddlygood Globaliin sijoittanut Mandatum Asset Management Private Equity sijoittaa kasvuhakuisiin pohjoismaisiin yrityksiin, joilla on skaalautuva liiketoimintamalli ja tavoitteet kansainvälisessä kasvussa.

Mandatum hakee vahvaa vähemmistöasemaa kohdeyhtiöissään ja toimii vahvana johdon kumppanina kehittäen aktiivisesti yhtiön liiketoimintaa. Rahoituslaitos tuo aktiivisena omistajana Oddlygoodille lisää kansainvälistä kuluttajatuotteiden strategiaosaamista kokeneen tiimin asiantuntijuuden kautta, sekä tukea kasvuun ja kansainvälistymiseen.

”Oddlygood Global on kehittänyt loistavan alustan makuun keskittyville kasvipohjaisille tuotteille. Sijoituksen ansiosta yhtiö pystyy nopeuttamaan kasvustrategiansa toteutusta kehittämällä tuotantomalliaan, panostamalla markkinointiin ja tekemällä samalla uusia kansainvälistymiseen tähtääviä rekrytointeja”, Mandatum Asset Managementin pääomasijoituksista vastaava johtaja Alexander Antas kommentoi.

Mandatum Asset Management Private Equity tulee sijoituksensa myötä yhtiöön vähemmistöosakkaaksi. Sijoitettavat varat tulevat Mandatum Asset Managementin suomalaisilta asiakkailta.

"Haemme kasvipohjaisilla tuotteilla Valion strategiassa selvää kasvua. Oddlygood-liiketoiminnassa hyvä kumppani auttaa meitä kehittämään liiketoimintaa entistä nopeammin ja tehokkaammin kohti merkittäviä kansanvälisiä tavoitteita. Oddlygoodin menestys auttaa Valiota myös jatkossa kehittämään uusia mielenkiintoisia kaupallisia avauksia", Valion kasvuliiketoiminnoista ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Tuomas Salusjärvi sanoo.

