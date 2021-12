Itseoppinut sinapintekijä päätti aloittaessa, että "penniäkään en mieheltä lainaa"

MT

Leila Nuottivaara ei enää valmista sinappia, vaan on myynyt sinappiliiketoiminnan valtakunnalliselle elintarvikeyritykselle.

"Alotin oman yrityksen ihan tyhjästä vuonna 1998. Olin ollut monenlaisissa paikoissa myyjänä, mutta sitten aloin tehdä kotona käsitöitä kangaspuilla. Kunnes mieleen pälkähti, että mitä jos tekis sinappia.

Oltiin justiin menty EU:hun ja joku sano, että saat maatilayrittäjälainaa. Hain TE-keskuksesta paperit, ja pistin yrityksen pystyyn vanhaan navettaan.

Lähdin tuubin kans ensin Seinäjoen isompiin kauppoihin ja kysyin, saako tuotteita tuoda hyllyihin. Oon pitänyt todella paljon konsulenttipäiviä. Seisonu kaupassa ja nauttinu oman tuotteen esittelemisestä.

Kovalla työllä sain sinapit Helsinkiinkin. Laitoin autohon sinappia ja olin kolme päivää pois, sukulaisten nurkis yötä, kun ei ollu varaa hotelliin. Seison kaupoissa aamuyhdeksästä iltayhdeksään. Oli ihania kohtaamisia ihmisten kanssa.

Kaikki, mitä teen, teen 110-prosenttisesti. Moni arvostelee säädöksiä, mutta minusta on helpompi kysyä asiat ennakkoon ja tehdä sitten niin kuin viisahat sanoo. Silloin homma pelittää.

En olis pystyny tähän, jos ei perhe olis takana. Meillä on kolme lasta ja nyt jo kolme lastenlasta. Lapsetkin osaa tehdä sinappia, mutta minä yksin olen tässä yrittäjä. Ja kun tein pitkiä päiviä, niin lapset teki ruuan. Poika oli kymmenvuotias, kun se soitti mulle navettaan, että äiti, tu syömään.

Päätin aloittaessani, että penniäkään en mieheltä lainaa. Enkä ole lainannut. Kaikki, mitä on tullut, on omasta selkänahasta. Joka vuosi on mennyt aina paremmin ja paremmin.

Oon melkein 18 vuotta tehnyt tätä ja oon edelleen joka päivä innoissani. En ole kertaakaan ajatellut, että voi että kun pitää mennä töihin. Mitä vanhemmaksi tulen, sitä enemmän arvostan sitä, että saan tehdä työtä, mistä tykkään.

Vaikka kyllä menee kahvia paljon, kun yritän täyttää noita keskusliikkeiden kaavakkeita. Ne pitää tehdä kolme kertaa vuodessa. Osata ettiä numerosarjoja tullin sivuilta. Paljonko painaa purkki ja korkki ja mitä paperia on pahvi.

Ne on vaikeita asioita, mutta kysyn neuvoa. Nöyränä pitää olla, niin pääsee helpommalla.

Vuosi huipentuu jouluun. Silloin syödään hyvin ja ostetaan parempaa sinappia itselle ja lahjaksi.

Hyvän sinapin teko vaatii malttia, sillä sinapin tärkein ainesosa on aika. Pystyn tekemään kaksi sadan kilon keitosta päivässä. Jos aloitan aamulla kahdeksalta, niin lopetan illalla yhdeksältä.

Mut ei mul oo stressii. Oon maatilan likka ja oppinu työntekoon. Meil on joka vuosi tullu joulu. Mutta silloin en tee mitään ylimääräistä.

Olen kehittänyt eri makuisia sinappeja sen mukaan, mikä itsestä on maistunut hyvältä. Valkosipulisinappi maistuu hyvältä juuston kanssa, mutta ei homejuuston. Kehitin pippurisinapin siihen, se sopii kaikkeen, mikä maksaa paljon, kuten kylmäsavulohi ja poro.

Työn vastapainona on liikunta. Pelaan sulkapalloa, juoksen, käyn kuntosalilla ja uimassa.

Kun lähden juoksemaan, ensimmäiset viisi kilometriä menee vähän kovempaa. Tammikuussa, kun teen pitkää lenkkiä, käyn sen jälkeen pesulla, panen takkaan valkian ja nollaan edellisvuoden. Sitten alan miettiä, mitäs seuraavaksi teen.

Niin syntyi lätty. Mietin, mikä jälkiruoka sopisi, mistä tykkään. No, lätyistä. Mikä maku? Tykkään toffeesta. Siitä tuli lättyjauhe. Lisää vain vesi ja muna ja paista.

Alihankintahommat taas tulivat niin, että firmat kysyivät tarjouksia sinapista, ja kun tilaukset toimivat, ne kysyivät, mitä muuta teet. Kysyin, mitä pitäisi.

Minusta on hirvittävän raskasta olla jouten. Ihmisellä pitää olla haasteita. On hienoa löytää yhteistyökumppaneita ja kehittää yhdessä jotain. Sillä lailla pärjää."