Avena tähtää Euroopan vientiin uudella rypsinsiemenjauheellaan

Kari Salonen

BlackGrainin liiketoiminnan kehityspäällikkö Jenny Tallberg ja tuotekehityspäällikkö Juha-Pekka Järvinen maistoivat rypsinsiemenjauhetta sisältävää kaakaopatukkaa Apetitin koekeittiössä Helsingin Sörnäisissä.

Apetit tuo alkuvuodesta markkinoille Black Grain-rypsiraaka-ainetta sisältävän tuotteen. Ammattikeittiöille suunnattu Minijauhispyörykkä on ensimmäinen kaupallinen tuote, johon on käytetty EU:n uus­elintarvikeluvan saanutta osittain rasvatonta rapsijauhetta. Osittain rasvaton rapsijauhe on tuotteen virallinen nimi.

Uuselintarvikeluvan ansiosta Avena saa uuden käyttökohteen Kirkkonummen Kantvikin öljynpuristamolla syntyvälle rypsipuristeelle. Noin 60 prosenttia Kantvikin 130 tuhannen tonnin vuosituotannosta on rypsipuristetta.

Aiemmin puristetta on hyödynnetty ainoastaan kotieläinten valkuaisrehuna.

Jatkossa Avena myy tuotetta elintarviketeollisuuden käyttöön. BlackGrain from Yellow Fields -jauhetta saa käyttää seitsemässä eri tuoteryhmässä: kasvisproteiinivalmisteissa, sipseissä ja snackseissa, muroissa, leivissä, gluteenittomissa leipomotuotteissa, patukoissa ja lihapullissa.

Rypsinsiemenjauheelle on myönnetty myyntilupa EU:n alueella.

”Olimme esittelemässä BlackGrainia Amsterdamissa järjestetyillä Free from -ruokamessuilla. Siellä pääsimme mukaan kiinnostavien ruokainnovaatioiden kilpailuun”, liiketoiminnan kehityspäällikkö Jenny Tallberg kertoo.

Hänen mukaansa EU:n markkinoilla tuotteen eurooppalainen alkuperä on etu.

”Euroopassa eurooppalaisia kasviproteiineja ajatellaan lähituotantona”, hän sanoo.

BlackGrain-jauhe osuu moneen ajankohtaiseen ruokatrendiin.

Ympäristö- ja kestävyyskysymykset ovat pinnalla ja kasvisruuan suosio kasvaa. Samalla kuluttajat vaativat myös eri aterianosilta ja välipaloilta terveellisyyttä ja ravitsevuutta.

Rypsinsiemenjauhe sisältää runsaasti kuituja ja proteiinia sekä ihmiselle tärkeitä Omega 3 ja Omega 6 -rasvahappoja.

Se on myös gluteenitonta ja sopii fodmap-ruokavaliota noudattaville.

Tuotteen maku on mieto. Se on Tallbergin mukaan etu, sillä voimakkaanmakuinen uutuustuote voi olla elintarvikealan yrityksille vaikea sovittaa nykyisiin resepteihin.

Kotimainen öljykasvituotanto ei riitä Kantvikin puristamon tarpeisiin.

Puristamolla suomalainen ja ulkomainen siemen kuitenkin pidetään erillään, joten BlackGrain-jauhetta on mahdollista saada myös täysin kotimaisena.

Miksi tällainen huipputuote ei sitten ole tullut markkinoille jo aikoja sitten?

”Tuotantoprosessi ei ole aivan yksinkertainen. Rypsi- ja rapsi ovat sinappikasveja ja niiden maku olisi prosessoimattomana todella voimakas”, tuotekehityspäällikkö Juha-Pekka Järvinen selittää.

"Nykyään myös mietitään kestävyyteen liittyviä kysymyksiä enemmän kuin ennen", Jenny Tallberg lisää.





Rypsinsiemenjauheen valmistusmäärät riittävät tällä hetkellä pääasiassa näytekappaleiksi ja elintarvikeyritysten koekäyttöön.

Tallbergin mukaan jauhetta myydään kuitenkin jo jonkin verran myös tuotantoon.

BlackGrainin kaupallistaminen voi kuitenkin kestää, sillä yritysten tuotekehitysprosessi vie aikansa.

”Asiakkaiden täytyy kehittää reseptejä, tehdä kuluttajatutkimusta ja niin edelleen”, Tallberg kuvailee.

Hänen mukaansa rypsin ja rapsin uusi käyttökohde on hyvä uutinen myös viljelijälle, sillä sadon kysyntä lisääntyy.

Kantvikilla syntyy myös niin paljon rypsipuristetta, että uusi elintarvikekäyttö ei vaikuta esimerkiksi rehun hintaan.

BlackGrain-jauhe sisältää 38 prosenttia proteiinia ja ravinto­kuitua ja 18 prosenttia rasvaa.